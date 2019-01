POLL. Wie is jouw favoriet voor de ‘Beste Belg in het Buitenland’? DMM

14 januari 2019

11u59 0 Gouden Schoen De spanning stijgt. Nog twee dagen te gaan en dan weten we wie de nieuwe Gouden Schoen wordt. Ook de beste Belg in het buitenland wordt in Puurs verkozen. Wie is uw favoriet om woensdag 16 januari met die prijs aan de haal te gaan. Wij stellen ze nog kort even voor. Laat uw voorkeur weten in onze poll!

Thibaut Courtois, Real Madrid

Omdat zijn save in de laatste minuten op het WK tegen Brazilië stilaan tot het collectieve geheugen behoort. Of sloeg u geen zucht van opluchting toen Courtois een gelepelde bal van Neymar van onder zijn lat wegbotste? Onze nationale doelman werd op het WK verkozen tot Beste Doelman en versierde daarna een droomtransfer naar Real Madrid. Ook in het Santiago Bernabeu heeft hij nu de harten veroverd.

Dries Mertens, Napoli

Zijn 2018 mag dan iets minder fenomenaal zijn dan zijn voetbaljaar 2017, toch hoort Dries Mertens opnieuw in onze shortlist thuis. De ‘valse negen’ van Napoli begint nu ook te renderen onder Ancelotti. Bovendien scoorde hij het eerste Duivelse doelpunt op het WK. Met alle Panamezen, maar niet met d’n dezen.

Eden Hazard, Chelsea

Heeft dit jaar de stap gezet naar de vijf beste voetballers ter wereld. Vooral zijn WK in Rusland was onvergetelijk. Hazard wervelde. Tegen Brazilië en zelfs in de verloren halve finale tegen Frankrijk. De Chelsea-speler zette na de wereldbeker zijn zinnen op een transfer naar Real Madrid, maar een overgang kwam er niet. Geen nood voor de eeuwige speelvogel. Bij Chelsea ging hij gewoon op zijn elan van het WK verder. Samen met Lionel Messi is hij de enige in de grote Europese competities die minstens tien goals en tien assists achter zijn naam heeft staan.

Axel Witsel, Borussia Dortmund

Helemaal terug na zijn uitstap in China. Axel Witsel bewees in eerste instantie ook op de wereldbeker dat er weinig van zijn kwaliteiten verloren zijn gegaan in het Verre Oosten. De verdedigende middenvelder trok in de zomer naar Borussia Dortmund en groeide in Duitsland uit tot de motor van zijn ploeg. Sober, maar bepalend voor het spelbeeld. Vintage Witsel, die nu met Dortmund zelfs het grote Bayern van de Duitse troon lijkt te stuiten.

Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach

Stond altijd in de schaduw van zijn oudere broer, maar koos niettemin voor zijn eigen weg. En ook die loopt naar het succes. Thorgan Hazard is in 2018 uitgegroeid tot de bepalende speler van Borussia Mönchengladbach. Ook bij de Rode Duivels behoort hij steeds meer tot het lijstje van elf uitverkorenen van Roberto Martínez. Snoept de ene broer de andere een prijs af in Puurs? Het zou zomaar kunnen.