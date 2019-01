POLL. Dit vijftal is kandidaat voor trofee van Trainer van het Jaar. Wie is jouw topfavoriet? LPB

13u37 0 Gouden Schoen De spanning stijgt. Nog enkele dagen te gaan en dan weten we wie de nieuwe Gouden Schoen wordt. Op het Gala in Puurs wordt ook de Trainer van het Jaar verkozen. Wie is jouw favoriet om op woensdag 16 januari met de trofee aan de haal te gaan? Wij stellen de vijf kandidaten nog kort even voor. Laat je voorkeur weten in onze poll!

Philippe Clement, RC Genk

Heeft een berenjaar achter de rug met RC Genk, waar hij eind 2017 aan de slag ging. Bracht de attractiviteit opnieuw terug in de Luminus Arena, waar onder Albert Stuivenberg alle bezieling weg was. Een (oersaaie) bekerfinale tegen Standard ging nog pijnlijk verloren, maar na de zomer ging het pas echt hard voor Clement en de zijnen. RC Genk voetbalde zich naar de leidersplaats in de Jupiler Pro League en stoomde in de Europa League vlot door de groepsfase.

Ivan Leko, Club Brugge

Reed met Club een stevig parcours in de reguliere competitie, al liep het in de play-offs iets moeizamer. Niettemin: op de negende speeldag stelde Leko op het veld van Standard de titel met blauw-zwart - de tweede in drie jaar - veilig. De voorbije herfst presteerde Club in competitie wisselvallig. Leko mag wel op een knappe Champions League-campagne terugblikken. Het uitduel in Monaco werd afgesloten met een eclatante 0-4-zege, Dortmund werd in eigen huis op 0-0 gehouden. Na een 6 op 18 gaat het avontuur straks verder in de Europa League.

Ricardo Sá Pinto, Standard

Het ongeleide projectiel Ricardo Sá Pinto haalde vaak de spotlights met ongecontroleerde fratsen, maar bewees in het voorjaar ook een hecht team te kunnen smeden. De Portugees loodste Standard in extremis play-off I in en daarin ontploften de Rouches helemààl. Met 21 op 30 legden de Luikenaars kampioen Club Brugge het vuur aan de schenen. Tussendoor pakte Sá Pinto met Standard de beker tegen RC Genk. Desondanks kondigde hij na de laatste competitiewedstrijd op 20 mei zijn afscheid bij de club aan.

Marc Brys, Sint-Truiden

Marc Brys was in 2018 voor twee verschillende clubs actief. Met Beerschot-Wilrijk greep hij in het voorjaar nipt naast de promotie naar 1A, na een dramatische slotfase in het finaleduel op Cercle Brugge. Brys verdiende er zijn overgang naar STVV mee en ook op Stayen maakte de coach indruk. Veel topclubs beten zich de tanden stuk op de organisatie die Brys neerzette, met een knappe zesde plaats in de tussenstand als resultaat.

Laszlo Bölöni

Antwerp leek onder Laszlo Bölöni in het voorjaar van 2018 op weg naar play-off I, maar greep er alsnog naast. Wie dacht dat de citroen op de Bosuil was uitgeperst onder de veeleisende Roemeen, had het verkeerd voor. Na de komst van onder meer Refaelov en Mbokani ging de Great Old ook aan het voetbàllen. Bölöni zag zijn werk na ruim tweederde van de reguliere competitie beloond met een fraaie derde plaats. Play-off I wenkt opnieuw.