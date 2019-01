POLL. Dit vijftal is in de running om Gouden Schoen te winnen. Wie is jouw topfavoriet? DMM

09 januari 2019

15u39 0 Gouden Schoen De spanning stijgt. Nog enkele dagen te gaan en dan weten we wie de nieuwe Gouden Schoen wordt. De vijf topkandidaten zijn inmiddels bekend, maar wie is uw favoriet om woensdag 16 januari met het kleinood aan de haal te gaan in Puurs? Wij stellen ze nog kort even voor. Laat uw voorkeur weten in onze poll!

Leandro Trossard, Racing Genk

In 2018 he-le-maal onbolsterd. Leandro Trossard is op zijn 24ste samen met die andere genomineerde - Mehdi Carcela - de onbetwiste dribbelkoning op de Belgische velden. Aalvlug en gewapend met een dodelijk schot. De vleugelaanvaller van Racing Genk toonde in een eerder stadium van zijn carrière al flitsen van zijn klasse, maar is vooral na de zomer onder Philippe Clement ook wekelijks één van de toppers in de Jupiler Pro League. Scoorde dit jaar in 27 wedstrijden 15 keer en was daarnaast goed voor 4 assists. Talent dat ook bondscoach Roberto Martínez niet is ontgaan. Trossard mocht anno 2018 voor het eerst proeven van de Rode Duivels.

Hans Vanaken, Club Brugge

De topfavoriet? Cijfermatig althans wel. Niemand was in 2018 beslissender dan Hans Vanaken op de Belgische velden met één doeltreffende actie om de 109 minuten. 14 goals en 17 assists in één jaar. Dat kan tellen. Vanaken trad dit jaar ook definitief uit de schaduw als dé spelverdeler bij Club Brugge. Samen met Ruud Vormer was hij de stuwende kracht achter een nieuwe landstitel. Trok ook Europees meer dan zijn streng. De enige die het hele jaar de lijn kon doortrekken.

Alejandro Pozuelo, Racing Genk

De patron en stilist bij Genk. Begiftigd met een uitzonderlijke passing en vista. Heeft zichzelf onder Philippe Clement heruitgevonden met 6 goals en vooral 16 assists in 42 wedstrijden. De Spanjaard uit Sevilla speelt sinds 2015 bij de Limburgers en snakt naar een eerste prijs. De titel of de Gouden Schoen? Geen van beiden zou ‘Pozo’ misstaan.

Mehdi Carcela, Standard

“Van het beste dat ooit in België gezien is”, aldus zo oordeelde Johan Boskamp over de play-offs van Mehdi Carcela. De Belgische Marokkaan zorgde er nagenoeg in zijn eentje voor dat Standard vanuit een schijnbaar verloren positie nog tweede werd in de Belgische competitie. Daarna kwam de grote leegte. Carcela verzuipte in zijn eigen nonchalance en kon in de tweede helft van 2018 nog moeilijk zijn stempel drukken. Is een fenomenale eerste stemronde genoeg om alsnog mee te doen voor de hoofdvogel?

Ruslan Malinovskyi, Racing Genk

Een blokje Oekraïens dynamiet op het middenveld van de competitieleider. Ruslan Malinovskyi deed het middenveld van Racing Genk ontploffen aan de zijde van Alejandro Pozuelo. De kilometervreter met het atoomschot was in 2018 goed voor 11 goals en 8 assists. De outsider in dit lijstje met vijf topkandidaten.