POLL. Déze vijf pionnen zijn in de running voor ‘Belofte van het Jaar’. Wie draagt jouw voorkeur? MH

11 januari 2019

17u23 0 Gouden Schoen De ontknoping nadert. Woensdagavond weten we wie de Gouden Schoen 2018 in ontvangst mag nemen. Daarnaast wordt ook de ‘Belofte van het Jaar’ verkozen op het Gala in Puurs. Wie van onderstaande vijf kandidaten draagt jouw voorkeur? Laat het ons weten in de poll!

Wesley Moraes (22)

Vorige week kon Club Brugge nog 25 miljoen cashen voor Wesley. Het Chinese Guangzhou Evergrande stuitte echter op een njet van blauw-zwart, dat zo een statement maakte. De bonkige spits kon er een veelvoud van zijn salaris verdienen, maar op Jan Breydel willen ze voorlopig van geen transfer weten. De Braziliaan tekende tot dusver voor zeven doelpunten in 19 Jupiler Pro League-matchen. Geen duizelingwekkende cijfers, maar bovenal weegt hij op een verdediging.

Sander Berge (20)



Zijn rushes -bal aan de voet- zijn een lust voor het oog. Hij oogt matuur, maar vergis u niet: Sander Berge is nog altijd máár 20 lentes jong. Een zware blessure hield hem vorig seizoen zeven maanden aan de kant, waarna hij op 20 mei 2017 zijn rentree vierde tegen Anderlecht. “Dit is met voorsprong het beste moment uit mijn voetbalcarrière”, lachte Berge toen na afloop. Dit seizoen maakt de boomlange Noor -afkomstig uit een erg sportief gezin- veel indruk. Met twee goals droeg de energieke middenvelder zijn steentje bij in de Europese overwintering.

Moussa Djenepo (20)

Zijn onnavolgbare dribbels vormen een gesel voor elke defensie in de vaderlandse competitie. Moussa Djenepo toonde vorig seizoen al vlagen van zijn klasse onder Ricardo Sá Pinto, maar ontpopte zich onder Michel Preud’homme pas echt tot titularis. Als bekroning van zijn sterk seizoensbegin haalde de aalvlugge Malinees de shortlist van 40 namen voor de Golden Boy Award - de prijs die de beste voetballer onder 21 op de Europese velden in de bloemetjes zet.

Alexis Saelemaekers (19)

Eén van de weinigen die in de eerste seizoenshelft het hoofd boven water hield bij Anderlecht. Met zijn negentien jaar de jongste in dit lijstje van vijf namen. Saelemaekers maakte half februari vorig jaar zijn debuut op Stayen tegen STVV en groeide al gauw uit tot de poulain van het Astridpark. Nooit was hij hét grote talent op Neerpede, maar intussen is de polyvalente youngster niet meer weg te denken uit de basisploeg.

Landry Dimata (21)

Moet enkel Samatta voor zich dulden in de topschuttersstand. Goed voor dertien goals in achttien competitiematchen. Doet wat er van hem verwacht wordt: scoren. Ook bij de Belgische beloften een belangrijk pion, waar hij in de kwalificatiecampagne voor het EK 2019 zeven keer raak trof. De aanvaller met Congolese roots is er -ondanks een passage bij Wolfsburg- nog altijd maar 21.