POLL. Bolat, Kaminski, Roef, of toch iemand anders? Kies nu jouw ‘Doelman van het Jaar’ MH

12 januari 2019

13u35 1 Gouden Schoen Countdown. Woensdag weten we die de hoofdvogel afschiet op de Gouden Schoen 2018. Een andere trofee die in Puurs wordt uitgereikt, is die van ‘Doelman van het Jaar’. Welke van vijf onderstaande kandidaten draagt jouw voorkeur? Laat het ons weten in de poll!

Sinan Bolat (30), Antwerp

Blies zijn carrière nieuw leven in op de Bosuil. Kon in de zomermercato rekenen op interesse van buitenlandse clubs, maar bleef Antwerp trouw. Met resultaat: mede dankzij Bolat pronkt The Great Old op een derde plaats. Steekt desalniettemin niet onder stoelen of banken dat hij -na het seizoen- een transfer ziet zitten. Goed voor negen clean sheets dit seizoen in de Jupiler Pro League - niemand doet beter.

Guillermo Ochoa (30), Standard

Ruilde eind augustus zijn weelderige haardos in voor een frisse coupe -intussen zijn de krullen alweer terug- , maar zijn reflexen verloor hij niet. Uitstékende lijnkeeper. Al goed voor acht clean sheets dit seizoen - alleen Bolat hield vaker zijn netten droog. Keepte een sterk WK met Mexico, waarmee hij onder meer Duitsland klopte. Stond in de zomer zelfs dicht bij een toptransfer naar Napels, maar voorzitter Bruno Venanzi stond niet open voor onderhandelingen.

Thomas Kaminski (26), KV Kortrijk/AA Gent

Debuteerde in 2009 op amper 16-jarige leeftijd bij het toenmalige Germinal Beerschot. Na passages bij Anderlecht, OH Leuven, het Cypriotische Famagusta en FC Kopenhagen streek de tweevoudig Rode Duivel in de zomer van 2016 neer in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Daar ontpopte hij zich betrouwbaar sluitstuk, geliefd door de fans. Zag een prima 2018 bekroond met een transfer naar AA Gent.

Hendrik Van Crombrugge (25), Eupen

Vermeed vorig seizoen met zijn team op het nippertje de degradatie. Slikte 60 goals in 33 competitiematchen, al viel Van Crombrugge zelden op een foutje te betrappen. Had een groot aandeel in het behoud van de Panda’s. Kwam daardoor in de belangstelling te staan van Belgische topclubs. Hamvraag: wanneer krijgt hij zijn welverdiende transfer?

Davy Roef (24), Waasland-Beveren

Werd in het verleden bestempeld als ‘te braaf’ of ‘te introvert’, maar haalt met puike prestaties zijn gram. Wordt door paars-wit sinds vorig seizoen uitgeleend aan Waasland-Beveren, waar hij al geruime tijd op een hoog niveau keept. Waasland-Beveren wil de Antwerpenaar maar wat graag langer aan boord houden. Daarvoor moet het voor het einde van de maand de aankoopoptie in het contract van de doelman lichten. Prijskaartje: 750.000 euro.