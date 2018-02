Pfaff, Simons & co unaniem: "Wie anders dan Ruud Vormer?" RN/XC/BF

08 februari 2018

Vanderhaeghe: "Geen concurrentie in de tweede ronde"

"Natuurlijk is Ruud Vormer een verdiende winnaar", laat Yves Vanderhaeghe geen twijfel bestaan. "Hij was heel nadrukkelijk aanwezig, met zijn assists en zijn goals. De eerste ronde was voor Tielemans, die als voetballer nog iets verfijnder is. Maar in de tweede ronde was alle concurrentie weg voor Vormer. Of hij iets van mij heeft? Hij heeft dezelfde drive en kan een ploeg op sleeptouw nemen, maar hij mag zich offensief meer uitleven dan ik vroeger. Ik was meer de sleutel op de deur. Als trainer van Gent ben ik blij dat Kalinic verkozen is tot beste doelman. Ook dat is een logische keuze. De statistieken van onze doelman spreken voor zich."

Pfaff: "Vormer bracht stabiliteit bij Club"

"Ruud Vormer is een verdiende winnaar", vindt Jean-Marie Pfaff. "Hij heeft stabiliteit gebracht bij Club Brugge en persoonlijk heeft hij continuïteit in zijn spel gebracht. Hij heeft in zijn carrière ook al tegenslagen gekend, maar hij is daar altijd bovenop gekomen. Dat tekent zijn karakter. Hij heeft het heel goed gedaan in het voorbije jaar. Het is spijtig dat Tielemans niet het hele jaar in België gevoetbald heeft, want dan had er serieuze concurrentie geweest. Maar nu steekt Vormer er bovenuit."

Devroe : "Wie anders dan Vormer?"

Luc Devroe vindt Vormer niet misstaan op de erelijst van de Gouden Schoen. "Wie anders dan Vormer?", zegt Devroe. "Als je het hele jaar 2017 overloopt, is het logisch dat hij de winnaar is. Hij voetbalde constant op niveau en was heel belangrijk voor zijn club. Iedere club wil iemand als Vormer in zijn elftal. Hij hoorde vorig jaar ook al bij de favorieten, maar nu stak hij er helemaal bovenuit. Ruud Vormer is een hele terechte winnaar."

Simons: "Zonder twijfel de verdiende winnaar"

"Ruud Vormer is zonder twijfel de verdiende winnaar van de Gouden Schoen", klonk het bij Timmy Simons, die zelf de trofee in 2002 in ontvangst mocht nemen. "De cijfers van Vormer dit seizoen zeggen genoeg: negen doelpunten en veertien assists. Daarnaast is hij echt een goede kapitein. 't Is een Hollander hé, hij zegt wat hij denkt. Soms botst dat, maar uiteindelijk helpt dat de ploeg echt vooruit."

"Begin dit seizoen was het niet makkelijk. De resultaten tijdens de voorbereiding waren niet goed. En toch heeft Vormer de draad als aanvoerder geweldig opgepakt. Hij is echt wel een leidersfiguur en ik merk dat hij groeit als kapitein. Dus: de logische winnaar van de trofee." (XC)

Franky Van der Elst: “In de traditie van echte Clubspeler”

“Ruud is een logische winnaar. Hij was ook de absolute favoriet, maar daarom win je niet altijd. Zijn cijfers en statistieken, al die goals en assists, en de manier waarop hij speelt in de echte traditie van een Clubspeler heeft hem tot Gouden Schoen gemaakt heeft. Ik heb ook drie punten aan Vormer gegeven. De voorsprong van Club Brugge in het klassement helpt ook. Dit is opnieuw een opstapje voor de titel. Het zou zuur zijn voor Club als ze dat nog zouden mislopen. Deze Gouden Schoen zal ook in Nederland groot nieuws zijn, misschien zit er zondag wel iemand van Oranje op de tribune en krijgt hij een kans als international.”

Hugo Broos: “Hij voetbalt zoals hij praat: to the point”

“Het kon niet anders. Hoewel ik na de eerste ronde begon te twijfelen omdat hij maar tien punten had gekregen. Maar zijn tweede ronde moet overweldigend geweest zijn. Het is verdiend gezien wat hij voor Club betekend heeft. Hij scoort, geeft assists en is een leider. Hij is een droom om in de ploeg te hebben. Hij voetbalt zoals hij praat: to the point, geen franjes. Echt Hollands. En je weet wat je aan hem hebt. Hij weet dat hij geen waauw-voetballer is, maar soms zijn voetballers als Vormer belangrijker dan een voetballer waar je niet altijd op kunt rekenen. Op Ruud kan je altijd rekenen. Zelfs op een mindere dag blijft hij nuttig voor de ploeg.”