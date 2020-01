Pegel van Mata (Club) tegen AA Gent was volgens de HLN-surfers de mooiste goal van 2019 TLB/VDVJ

15 januari 2020

Een verdediger heeft de mooiste goal van 2019 gemaakt in de Jupiler Pro League. Dat beslisten de surfers van HLN.be. Het merendeel (11.334 stemmers) vond immers dat Clinton Mata tegen AA Gent de allermooiste treffer van 2019 in de Jupiler Pro League scoorde. De verdediger van Club Brugge trof in de ‘Slag om Vlaanderen’ raak met een verschroeiende pegel vanaf zo’n 30 meter, zijn vreugde nadien was navenant. U kunt de fantastische goal én de viering van Mata nog eens herbeleven in bovenstaande video.

“Ik wil eerst en vooral iedereen bedanken die voor mij gestemd heeft”, opende Mata zijn speech in Puurs. “Daarnaast wil ik ook de twee coaches, Ivan Leko en Philippe Clement, bedanken. En ook mijn ploegmaats verdienen een dankwoord. Dat ik deze prijs win, is ook dankzij hen. Ik ben blij, morgen zal ik kunnen opscheppen op training. Ik scoor niet vaak, maar áls ik scoor, dan win ik blijkbaar.”

Mata steekt met zijn ‘zege’ Antwerp-speler Didier Lamkel Zé (7.247 stemmen) en zijn ploegmaat Emmanuel Dennis (4.923 stemmen) de loef af. Het ‘enfant terrible’ van Antwerp trof eveneens raak met een heerlijke pegel (tegen KV Kortrijk), terwijl Dennis de netten deed trillen tegen KV Mechelen met een subtiel hakje à la Luis Suarez. Maar in beide gevallen ging het dus niet om de ‘Goal van het Jaar’.