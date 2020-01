Panini-stickers van laureaten Gouden Schoen gratis bij uw krant Redactie

16 januari 2020

03u00 0 Gouden Schoen Sinds woensdagavond kennen we alle laureaten van de Gouden Schoen 2019. En naast een trofee mogen de winnaars ook een unieke Panini-sticker verwachten. Zaterdag vind je die gratis bij Het Laatste Nieuws.

Zelfs de meest verwoede verzamelaars hebben ze nog niet in handen. In het Panini-album van de Jupiler Pro league 2019/2020 ontbreken nog acht stickers. Die ontbrekende stickers staan helemaal in het teken van de Gouden Schoen. Zes winnaars van trofeeën op het Gala krijgen een unieke sticker. Bij de mannelijke en vrouwelijke Gouden Schoen is dat zelfs een ‘dubbel’ exemplaar. En met de FrameALIVE-app breng je de stickers zelfs tot leven. Herbeleef het hoogtepunt van de avond van alle winnaars, herbekijk de mooiste acties van de winnaars én ontdek de ongezouten mening over elke laureaat van onze huisanalist Marc Degryse. Je vindt alle stickers op zaterdag 18 januari gratis bij Het Laatste Nieuws.