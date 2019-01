Panini-stickers van laureaten Gouden Schoen gratis bij uw krant Redactie

14 januari 2019

15u50 0 Gouden Schoen De spanning stijgt. Woensdagavond kennen we alle laureaten van de Gouden Schoen 2018. Naast een trofee mogen de winnaars ook een unieke Panini-sticker verwachten. Zaterdag vind je die gratis bij Het Laatste Nieuws.

Zelfs de meest verwoede verzamelaars hebben ze nog niet in handen. In het Panini-album van de Jupiler Pro league 2018/2019 ontbreken nog acht stickers. Ter gelegenheid van de 65ste editie van de Gouden Schoen staat er namelijk een dubbele pagina in het teken van deze legendarische trofee. Daarnaast is er naast retrostickers van iconische winnaars ook plaats voor de laureaten van de komende editie. Zes winnaars van trofeeën op het Gala krijgen een unieke sticker. Bij de mannelijke en vrouwelijke Gouden Schoen is dat zelfs een ‘dubbel’ exemplaar, waarmee je via FrameALIVE het hoogtepunt van de avond nog eens kunt herbeleven. Afwachten wie je straks mag kleven: Hans Vanaken, Leandro Trossard of toch Alejandro Pozuelo? Je vindt alle stickers op zaterdag 19 januari gratis bij Het Laatste Nieuws.