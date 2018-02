Op bezoek bij de Gouden Schoen van... Sven Kums: "Was heel nerveus toen ik hem kreeg" Mathieu Goedefroy

07 februari 2018

12u14 0

Vanavond is het zover: het Gala van de Gouden Schoen 2017. De voorbije vier dagen kon u in deze videoreeks zien hoe we op bezoek gingen bij ex-laureaten. Waar bewaren zij hun schoen? Welke herinneringen koesteren ze? Vandaag serveren we u de laatste aflevering met niemand minder dan Sven Kums, laureaat in 2015. "Ik was die dag heel nerveus, want ik stond na de eerste stemronde pas tiende."