Op bezoek bij de Gouden Schoen van... Maurice Martens: "Hij staat in mijn winkel, zo heb ik hem elke dag bij mij" Mathieu Goedefroy

04 februari 2018

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 1

Nog drie nachten slapen en dan kennen we de Gouden Schoen 2017. Omdat ook wij niet kunnen wachten tot het gala, halen we de komende dagen in deze videoreeks vijf 'oude' Schoenen uit de kast. Waar bewaren de laureaten hun pronkstuk? Welke herinneringen koesteren ze aan hun triomf? Vandaag gaan we met onze camera langs in de sportwinkel van Maurice Martens, die in 1973 als RWDM-verdediger de Schoen won. "Ik bewaar hem hier achter de kassa, zo heb ik hem elke dag bij mij."