Op bezoek bij de Gouden Schoen van... Jean-Marie Pfaff: "Met de handtekening van Pelé"

03 februari 2018

08u30

Nog vier nachten slapen en dan kennen we de Gouden Schoen 2017. Omdat ook wij niet kunnen wachten tot de dag van het gala, halen we de komende dagen in deze videoreeks vijf 'oude' Schoenen uit de kast. Waar bewaren de laureaten hun pronkstuk? Welke herinneringen koesteren ze aan hun triomf? Vandaag bijt Jean-Marie Pfaff de spits af met zijn extra speciale exemplaar, want gehandtekend door niemand minder dan... Pelé.