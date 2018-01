Ook één van zijn voorgangers zegt Ruud Vormer: "Je moet hem de credits geven die hij verdient. Hij staat er elke wedstrijd en is een echte kapitein" Redactie

30 januari 2018

09u07 0 Gouden Schoen Woensdag 7 februari weten we wie de Gouden Schoen in ontvangst mag nemen. Wie wordt de opvolger van José Izquierdo? Dagelijks geven ex-winnaars van de trofee hun persoonlijke top drie. Vandaag aan het woord: Franky Van der Elst, winnaar in 1990 en 1996.

“Ruud Vormer”, is de eerste naam die ook bij Franky Van der Elst meteen opkomt. “Vanaken zal ook meedoen, Dendoncker, Tielemans – al is die natuurlijk naar Monaco. Dendoncker laat het wat liggen in de tweede stemronde. Hij wilde ook weg, voelde zich niet helemaal goed in z’n vel. Als hij dit seizoen een normaal seizoen maakt, is er geen twijfel wie er moet winnen."

"Vanaken dan heeft niet zelf de versnelling, hij kan wel het spel versnellen.” Maar Vormer is de nummer één van de voormalige aanvoerder van Club Brugge. “Over een heel seizoen verdient hij dat. Hij heeft meer impact gehad op Club, al is het een beetje tegen mijn ding omdat ik vind dat Vanaken een betere voetballer is. Maar je moet Vormer de credits geven die hij verdient. Hij staat er elke wedstrijd, het is een echte kapitein. Bij zijn assists zitten vele spelhervattingen, maar je moet ze wel zo kunnen trappen natuurlijk.”

“Ook Rezaei van Charleroi mag punten krijgen. Hij komt van Iran en is meteen belangrijk voor Charleroi. Hij scoort niet alleen maar werkt ook naast zijn goals hard, je kan ermee combineren, heeft voetbalinzicht... Hij is een betere spits dan Teodorczyk. En ook Morioka zie ik de top tien halen. Maar Vormer en Vanaken zet ik op één en twee.”