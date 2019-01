Onze Chef Voetbal over de nieuwe Gouden Schoen: “Wat een mooie winnaar, tijdens een Gala-avondje waarbij werkelijk alles blauw en zwart kleurde” Stephan Keygnaert

17 januari 2019

06u07 0

Hans Vanaken, de nieuwste Gouden Schoen, is een perpetuum mobile.

Hij is geen Enzo Scifo, Axel Witsel, Pär Zetterberg of Mbark Boussoufa – (aanvallende) midden­velders die goud in handen hadden nog voor hun 23ste. Het jaar waarin Hans 23 werd, haalde hij in dit referendum geen enkel punt.

Hans Vanaken (26) was al die jaren een goed ­bewaard geheim, het ’stille goud’. Die steengoede wijn in de kelder die nu pas is bovengehaald. ­Gisteravond laat draaide de dj dan toch voor hem.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN