Onyekuru verkozen tot Belofte van het Jaar: "Ik hou van erkenning" Redactie

07 februari 2018

21u24

Bron: Eigen berichtgeving 56 Gouden Schoen Henry Onyekuru is op het gala van de Gouden Schoen uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. De trofee werd uitgereikt door weliswaar de oudste speler in de Jupiler Pro League: Timmy Simons (41). Op de erelijst volgt Onyekuru de Jamaicaan Leon Bailey op.

Onyekuru kon er echter niet bij zijn vanavond, waardoor ploegmakker Leander Dendoncker de trofee in ontvangst mocht nemen. “Hij verdient het”, klonk het bij die laatste. “Ik hoop dat hij snel terug is.” De Nigeriaan verontschuldigde zich dan weer via een videoboodschap voor zijn afwezigheid. “Sorry dat ik er niet ben vanavond. Ik wil iedereen bedanken om me te brengen waar ik ben. Ook mijn familie. Daarnaast heb ik ook veel te danken aan de Aspire Academy en Eupen. Zij hebben me de kans gegeven om te groeien. En Anderlecht valt uiteraard niet te vergeten. Ik hoop dat ik jullie snel terug zie op het veld. Ik mis jullie.”

Dat Onyekuru de trofee wint, is voor hem géén verrassing. "Ik heb vorig seizoen hard gewerkt, mét resultaat. Blijkbaar is dat ook anderen opgevallen. Door mijn blessure ga ik nu wel door een moeilijke periode, maar deze prijs betekent een boost voor mij in mijn revalidatie. Het is het bewijs dat mits hard te werken, je je doelen bereikt.”

Onyekuru beleefde een wonderjaar 2017. In de eerste helft furore gemaakt bij Eupen, dat dankzij de goals van de Nigeriaanse aanvaller makkelijk in 1A bleef - 't is dit seizoen een ander verhaal in de Oostkantons. De teller van de aalvlugge Henry, opgeleid in de Qatarese Aspire academie, stopte pas op 22 stuks. Met tien goals in evenveel matchen in play-off 2. 22 goals, dat waren er evenveel als Teodorczyk, die met de officiële titel van topschutter ging lopen omdat hij meer goals op verplaatsing had gemaakt. Niet veel later zouden de twee ploegmaats worden bij Anderlecht. Maar niet na een lange zomerse transfersaga. Arsenal was geïnteresseerd, PSG ook. In Parijs legde Onyekuru zelfs medische testen af, maar toen hij hoorde de Parijse topclub hem zou uitlenen aan Antwerp, was de goesting over. Dan stond het verhaal-Everton en de uitleenbeurt aan Anderlecht hem een pak meer aan. En zo geschiedde: de Toffees legden een slordige 8 miljoen euro neer voor Henry, die tot 2022 aan de Mersey tekende.

In Anderlecht was niet alles rozengeur en maneschijn, maar met 9 goals in de competitie en eentje in de beker kon Onyekuru, quasi altijd uitgespeeld op de flank, wel opnieuw mooie statistieken voorleggen. Tot een knieblessure in december een einde maakte aan dat sprookjesjaar. Henry trok het kanaal over om er te revalideren, bij een specialist in Londen en in Finch Farm, het oefencomplex van Everton. Een operatie bleek uiteindelijk niet nodig en in maart denkt Onyekuru weer fit te zijn. "Ik zal fit zijn voor de play-offs met Anderlecht", stelde hij al. "En dus ook voor het WK. Met Nigeria kunnen we winnen", droomt Henry. "Maar eerst topschutter worden. Ik heb al negen keer gescoord, waarom zou ik niet sterker terugkomen?" En of hij blij is met zijn trofee van Belofte van het Jaar: "Ik heb al mijn individuele trofeeën nog - ik hou van erkenning."

Belofte van het Jaar:

1. Henry Onyekuru (AS Eupen/Anderlecht) 219

2. Hassan Bandé (KV Mechelen) 162

3. Landry Dimata (KV Oostende) 128

4. Siebe Schrijvers (RC Genk) 61

5. Sander Berge (RC Genk) 59

6. Dion Cools (Club Brugge) 53

7. Wesley (Club Brugge) 45

8. Leander Dendocker (Anderlecht) 37

9. Omar Govea (Moeskroen) 35

10. Youri Tielemans (Anderlecht) 34

11. Leandro Trossard (RC Genk) 31

12. Emmanuel Dennis (Club Brugge) 30

13. Uche Agbo (Standard) 25

Pieter Gerkens (Sint-Truiden) 25

15. Dodi Lukebakio (Charleroi) 21

16. Nana Ampomah (Waasland-Beveren) 18

17. Samuel Kalu (AA Gent) 11

Jordi Vanlerberghe (Club Brugge) 11

19. Dylan Batubinsika (Antwerp FC) 8

Aron Leya Iseka (Zulte Waregem) 8

21. Razvan Marin (Standard) 7

22. Akram Afif (AS Eupen) 5

23. Taiwo Awoniyi (Moeskroen) 3

Sander Coopman (Zulte Waregem) 3

Casper De Norre (Sint-Truiden) 3

Alexis De Sart (Sint-Truiden) 3

Soualiho Meité (Zulte Waregem) 3

Ryan Mmaee (Standard/Waasland-Beveren) 3

29. Chris Bedia (Charleroi) 2

Timothy Castagne (RC Genk) 2

Elias Cobbaut (KV Mechelen) 2

Eric Ocansey (AS Eupen) 2

Obbi Oulare (Antwerp FC) 2

34. Amine Benchaib (Lokeren) 1

Brian Heynen (RC Genk) 1

Valeriy Lukhevych (Standard) 1

Aristote Nkaka (Moeskroen) 1

Mamadou Sylla (AS Eupen) 1

Erelijst Belofte van het Jaar:

2013: Thorgan Hazard (Zulte Waregem)

2014: Youri Tielemans (RSC Anderlecht)

2015: Youri Tielemans (RSC Anderlecht)

2016: Leon Bailey (Jam/Racing Genk/Bayer Leverkusen)

2017: Henry Onyekuru (Nig/Eupen/Anderlecht)