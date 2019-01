Nog een onderscheiding voor Eden Hazard: Rode Duivel verkozen tot Beste Belg in het Buitenland TLB

16 januari 2019

22u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Eden Hazard is voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot de Beste Belg in het Buitenland. De 28-jarige speler van Chelsea, in december ook al verkozen tot Sportman van het Jaar, heeft een prima 2018 achter de rug en daar wordt hij nu opnieuw voor beloond.

De stilist van Chelsea leidde de Rode Duivels als aanvoerder naar de derde plaats op het WK in Rusland. Nooit deed ons land beter. Hazard scoorde in de groepsfase onder meer twee keer tegen Tunesië en ook in de troostfinale tegen Engeland was hij trefzeker. Zijn goede prestaties op het WK in Rusland leverden Hazard de Zilveren Bal voor de op één na beste speler op (finalist Luka Modric kaapte de eerste prijs weg). En nu is Hazard dus ook de Beste Belg in het Buitenland.

Hazard dankt zijn verkiezing vooral aan zijn prestaties met de nationale ploeg, want bij Chelsea draaide het - vooral vóór het WK - niet heel vlot. De club uit Londen eindigde het vorige Premier League-seizoen pas als vijfde, waardoor de ‘Blues’ zich tevreden moesten stellen met een ticket voor de Europa League.

Transfer in 2019?

De dribbelkont uit Braine moest zich na een korte vakantie dus weer opladen voor een nieuw seizoen bij Chelsea, maar dat lukte prima. Hazard begon onder nieuwe Chelsea-trainer Maurizio Sarri als een wervelwind aan het seizoen 2018-2019 en de cijfers die de stilist dit seizoen kan voorleggen, zijn indrukwekkend. Hazard scoorde in éénentwintig Premier League-matchen al tien keer en hij gaf ook al tien assists.

Hazard werd ook vorig jaar al verkozen tot beste Belgische voetballer in het Buitenland. De twee jaren ervoor was Kevin De Bruyne telkens de primus en zowel in 2013 als in 2014 won Thibaut Courtois. Mogelijk wordt Hazard na dit seizoen trouwens weer ploegmaat van Courtois bij Real Madrid. Chelsea zou een prijs van om en bij de 110 miljoen euro op het hoofd van zijn smaakmaker geplakt hebben. Afwachten of de Spaanse hoofdstedelingen zo’n som op tafel zullen leggen voor de Rode Duivel.

De volledige uitslag:

1. Eden Hazard (Chelsea) 287

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 186

3. Dries Mertens (Napoli) 61

4. Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid) 60

5. Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Borussia Dortmund) 56

6. Romelu Lukaku (Manchester United) 50

7. Thorgan (Borussia Mönchengladbach) 42

8. Radja Nainggolan (AS Roma/Inter Milaan) 29

9. Jan Vertonghen (Tottenham) 6

10. Marouane Fellaini (Manchester United) 5

11. Toby Alderweireld (Tottenham) 4

Mousa Dembélé (Tottenham) 4

13. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) 3

14. Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) 2

Dennis Praet (Sampdoria) 2

16. Dodi Lukebakio (Watford/Fortuna Düsseldorf) 1