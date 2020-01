Na dominante eerste ronde is Eden Hazard voor de derde opeenvolgende keer Beste Belg in het Buitenland KTH

15 januari 2020

22u32 0 Gouden Schoen Drie vingertjes omhoog. Een zuivere hattrick voor Eden Hazard als Beste Belg in het Buitenland. Optimaal geprofiteerd van het stemsysteem: dominant in de eerste stemronde bij Chelsea, daarna geholpen door de tweestrijd tussen Kevin De Bruyne en ‘Big Rom’. De bevestiging dat geen enkele Rode Duivel in 2019 een volledig jaar schitterde.

Zijn blessure weerhield hem ervan om erbij te zijn op het Gala van de Gouden Schoen. Eden Hazard had vandaag nog verplichtingen op zijn club. Precies 50 dagen na de wilde ingreep van Thomas Meunier hervatte hij voorzichtig de looptraining. Wat toertjes rond het veld en dan weer naar binnen voor verzorging en verder stabilisatie. Bij Real Madrid laten ze immers niets aan het toeval over. Liever nemen ze geen enkel risico – Hazard heeft sinds hij de enkel brak op training bij de Duivels een plaatje in zijn voet.

“Leuk in Madrid”

Via een straalverbinding uit Madrid was hij erin Puurs toch een beetje, geprojecteerd op het grote scherm bij. De prijs verraste hem ook. Overall, zo gaf hij zelf ook toe, hadden Kevin De Bruyne en ‘Big Rom’ de trofee evenzeer verdiend. “Anderen verdienden deze prijs ook. Bij Chelsea eindigde ik goed, dit jaar ging het wat lastiger bij Real Madrid. (lacht) Zoals iedereen wel weet kwam ik op vakantie wat kilo’s bij. Maar goed, ik ben ook geblesseerd geweest. (lacht) Dank u aan Thomas Meunier. Neen, het is hier leuk in Madrid. De beste club ter wereld. Het is een droom die werkelijkheid is geworden. Ik geniet van het stadion en de supporters.”

Hazard profiteerde van het puntensysteem met twee stemrondes. In de eerste helft van het jaar, toen De Bruyne amper drie keer 90 minuten speelde en na twee knieblessures ook nog eens twee keer weken werd afgeremd door een hamstringkwaal, had hij als Belg in het Buitenland amper tegenstand.

Hazard schreef zijn eigen slot bij Chelsea. Een afscheid door de grote poort met zijn in stats beste seizoen ooit, een Champions Leagueplaats en de grote held in de Europa Leaguefinale. Enkel supersub Divock Origi (scorend in halve finales en finale Champions League) kwam kietelen. Ook Vincent Kompany kreeg nog punten voor zijn beslissend aandeel in de race richting treble bij Man City. De rustbrenger achterin.

Ter vergelijking Kompany speelde in de eerste jaarhelft het equivalent van 10 volledige wedstrijden, De Bruyne dat van 15. In de Premier League speelde de spelmaker de vorige jaargang 28 procent van de totale minuten, scoorde er twee en gaf twee beslissende passes. Net toen hij in april weer op zijn beste niveau kwam, blesseerde hij zich opnieuw. Een start-stop seizoen om snel te vergeten.

De dominantie van Hazard in de eerste stemronde was zo groot dat hij ondanks zijn mislukte start bij Real toch zijn derde trofee als Beste Belg in het Buitenland aan zijn kinderen kon schenken – enkel de jongste, Santi, heeft er nog geen. De Bruyne en Romelu Lukaku, met voorsprong de twee beste Duivels in de tweede jaarhelft, snoepten mekaar punten af.

De Bruyne won uiteraard de tweede ronde. Voor zijn geweldige start in de Premier League met 9 assists in de eerste 9 matchen, en zijn fantastisch slot van het jaar. Tegen Arsenal, Leicester en Sheffield demonstreerde hij in de Kerstperiode. De strafste KDB die we dit jaar hebben gezien – samen met die ene Champions Leaguematch tegen Spurs in april.

Lukaku was een verdiende derde. Weggehoond bij United en tweede keus voor Ole Gunnar Solskjaer, de grote held en doelpuntenmachine bij nieuwe club Inter. Zoals hij het jaar nu begonnen is, dingt hij naar een geweldige eerste stemronde in 2020.

Als Eden Hazard zijn vierde op rij wil halen, weet hij wat gedaan. Knallen vanaf februari. De concurrentie loert.

Uitslag

1. Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid) 458

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 348

3. Romelu Lukaku (Manchester United/Inter Milaan) 248

4. Youri Tielemans (Leicester) 87

5. Axel Witsel (Borussia Dortmund) 78

6. Vincent Kompany (Manchester City) 58

7. Dries Mertens (Napoli) 52

8. Divock Origi (Liverpool) 51

9. Toby Alderweireld (Tottenham) 50

10. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Borussia Dortmund) 49

11. Jan Vertonghen (Tottenham) 44

12. Timothy Castagne (Atalanta) 35

13. Thibaut Courtois (Real Madrid) 26

14. Radja Nainggolan (Inter Milaan/Cagliari) 20

15. Dodi Lukebakio (Fortuna Dusseldorf/Hertha BSC) 3

Benito Raman (Fortuna Dusseldorf/Schalke 04) 3

17. Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) 2

Dennis Praet (Sampdoria/Leicester) 2

Leandro Trossard (Brighton) 2

20. Koen Casteels (VfL Wolfsburg) 1

Matz Sels (Straatsburg) 1