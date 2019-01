Morgen wordt de 65ste Gouden Schoen uitgereikt. Dit mag u verwachten op HLN.be! Voetbalredactie

15 januari 2019

17u30 17 Gouden Schoen Morgen is het zover. Dan wordt in het Pop-up Theater van Studio 100 in Puurs de 65ste Gouden Schoen uitgereikt. Tijdens het Gala van de Gouden Schoen wordt een opvolger gezocht voor Ruud Vormer (Club Brugge) en op HLN.be hoeft u alweer niets van het spektakel te missen. Dit zijn we de avond zelf van plan:

• Voor aanvang van het Gala passeren (ex-)voetballers, WAGs, bestuurders, scheidsrechters en andere prominenten uit het wereldje steevast op de rode loper. De genodigden dossen zich piekfijn uit en poseren dan gewillig voor de fotografen. Er zal dit jaar ook een livestream te vinden zijn op onze site, waardoor u vanaf 18u45 geen enkele blijde intrede zal hoeven missen. Vincent Fierens van Q-Music zal alles in goede banen leiden.

• De livestream van de rode loper niet kunnen volgen? Geen probleem. Achteraf krijgt u ook nog de kans om de opvallendste momenten te herbeleven. We knippen de leukste, mooiste of grappigste scènes op en gieten ze in een artikel. De opvallendste outfits zal u net als de voorbije jaren kunnen bewonderen in een apart stuk. In dat artikel zal elke jurk waar een verhaal achter zit zeker aan bod komen.

• Ook het Gala zelf kan u vanzelfsprekend van het eerste tot het allerlaatste woord volgen op HLN.be. Om 21u15 trappen we de show, die gepresenteerd wordt door sportjournalist Maarten Breckx, nieuwsanker Birgit Van Mol en presentator Niels Destadsbader, op gang. Tijdens de show voorzien we op HLN.be ook een liveblog, waarin we het gala ook tekstueel coveren. Een overzicht van de winnaars per categorie stemmen van favorieten en andere prominenten, reacties van winnaars, leuke foto’s of filmpjes: voor alles kunt u volgende woensdag, vanaf ‘s middags al, terecht in onze liveblog.

• Er worden 1.500 gasten verwacht, waarvan 960 VIPS. Enkele bekende namen die aanwezig zullen zijn: Rode Duivels-bondscoach Roberto Martínez, Dries Mertens en zijn vrouw Kat Kerkhofs.