Moet Vanaken nu blijven, of toch vertrekken? De meningen zijn verdeeld Tomas Taecke

18 januari 2019

08u12 0 Gouden Schoen Ziezo, met De Gouden Schoen op zak heeft Hans Vanaken in België alles gewonnen wat er te winnen valt. Vraag is wat de toekomst na dit seizoen brengt voor de patron van Club Brugge. Should he stay or should he go?

Aad De Mos: “Betis, Watford, Benfica... Dat zijn ploegen voor hem”

“Als Hans niet naar het buitenland trekt, zal hij het na een tijdje ook wel gehad hebben met die ritjes naar Eupen of Waregem. Dit is het moment om te oogsten, maar dan moet hij wel de goeie keuze maken. Hij moet op zoek naar een club die op de helft van de tegenstander speelt. Een club die aanvallend voetbalt, waar hij in de kleine ruimte met zijn individuele acties zijn ding kan doen. Kijk naar die goal op stage tegen PSV, dat was fenomenaal. Ik denk aan clubs net onder de absolute top. Zo heb je in Spanje bijvoorbeeld Betis of in Engeland Watford. Benfica in Portugal. Wolfsburg, Hoffenheim of Mönchengladbach zijn ook ideale ploegen voor Hans. Stel dat hij straks doorbreekt als Rode Duivel - en dus een vaste plaats weet af te dwingen - dan zijn ook Tottenham en Arsenal geschikt. Hij kan ook in Brugge blijven, maar het is toch fijn om later tegen je kleinkinderen te kunnen zeggen dat je ook in Spanje of Engeland hebt gespeeld.”

Peter Maes : “Geld zal zijn keuze nooit beïnvloeden”

“Ik ken Hans anders dan veel andere mensen, want ik ken hem al van in de wieg. Net daardoor weet ik dat hij met de mensen rondom hem een héél bewuste keuze zal maken. Net zoals altijd zal hij zich ook nu niets laten opdringen. Heel veel factoren zullen moeten kloppen als hij de stap naar het buitenland zet. En als dat niet het geval is, dan is het voor hem zeker geen probleem om in Brugge te blijven. Hans is gegroeid en is de leider van Club geworden. Een volgende stap kan zijn dat hij er de absolute patron wordt. Voor het geld zal hij alvast geen transfer doen - het financiële aspect zal zijn keuze nooit beïnvloeden. Mocht hij naar het buitenland gaan, dan is de Bundesliga de beste keuze - dat heeft hij ook zelf al aangegeven. Dat past het best bij zijn identiteit en zijn manier van voetballen. En bovendien is het niet zo ver van België en dicht bij zijn familie.”

Franky Van der Elst : “De top in België, daar is toch niets mis mee?”

“Wanneer Hans zegt dat hij openstaat voor tien jaar Club Brugge, dan weet ik dat hij dat meent. Al zal veel afhangen van de aanbiedingen die al dan niet zullen komen. Als er iets komt dat hij niet kan weigeren, zal hij wellicht toch de stap zetten. Hans kennende zal hij alleen maar verhuizen als hij écht overtuigd is. Niet (alleen) op financieel vlak, maar vooral op sportief gebied. Wat ik jammer vind: vroeger was een Belgische topclub voor een Belgische speler het eindstation, maar nu moet dat voor iedereen per se een tussenstap zijn. Zoniet is dat een ‘gebrek aan ambitie’. Er is toch niets mis met aan de Belgische top spelen? Per slot van rekening verdient hij hier goed zijn boterham en zou hij na zijn carrière niet veel meer moeten doen. Hij kan prijzen pakken, Champions League spelen, dat is toch niet verkeerd? Kijk naar de carrière van Jan Ceulemans of die van mij. Alsof de beste in België willen zijn geen gezonde ambitie is...”

Jan Ceulemans : “Ik heb spijt dat ik buitenland niet geprobeerd heb”

“Hans zal goed moeten nadenken wat voor hem het meest interessante is. Je komt van een topploeg in België. Wil je dan bij een middenmoter gaan spelen of een ploeg die moet vechten om erin te blijven? Hij is slim genoeg en zal de juiste keuze wel maken. Het enige waar ik echt spijt van heb, is dat ik niet weet of ik het had kunnen waarmaken in het buitenland. Destijds ben ik niet naar AC Milan getrokken, iets wat ik nu altijd wél zou doen. In België lopen er - met alle respect - niet heel veel goeie voetballers rond. In het buitenland kan hij zijn niveau opkrikken. Ik veronderstel dat hij op een gegeven moment toch zal dromen over een carrière als international. En dan is het toch makkelijker als je in het buitenland speelt en ook daar kan uitblinken. Vandaag zijn de centen in het voetbal veel belangrijker dan vroeger. Al is het zo dat Hans ook in Brugge niet slecht zijn boterham verdient.”