Mbokani was zeker van zijn stuk, maar greep toch naast de Gouden Schoen: “Ik zeg niks” Michael Vergauwen

16 januari 2020

00u25 3 Gouden Schoen Dieu is de beste. Vond zijn Marlèneke, en ze was lang niet de enige. Helaas voor Mbokani waren er nét iets meer die voor Vanaken ­kozen. De Great Old moet dus nog even ­wachten op een opvolger voor Wilfried Van Moer. Volgend jaar dan maar?

Geen nieuwe passionele kus met vrouwlief Marlène. Want geen tweede Gouden Schoen voor Dieumerci Mbokani. Maar jongens, wát was het nipt. 19 punten verschil slechts tussen de Congolese goalgetter van de Bosuil en Hans Vanaken.

Om u een idee te geven: in de geschiedenis van de Gouden Schoen kwam het slechts acht keer voor dat er minder marge zat tussen de eerste twee. De kloof die er was na de eerste stemronde, kreeg Dieu nét niet dichtgefietst. Te karig beloond voor z’n vier goals in play-off 1. Enkel Razvan Marin scoorde toen één doelpuntje meer.

2012

In 2008, toen hij zelfs buiten de top vijf viel, was Mbokani – die Standard mee kam­pioen maakte – nog bijzonder teleurgesteld. Misschien wel terecht, want ook in kalenderjaar2008 was hij goed voor een pak goals, maar moest hij ploegmaats ­Defour, Fellaini, Jovanovic, winnaar Witsel en ook Mbark Boussoufa voorlaten. “Ik was inderdaad ontgoocheld. En dat is in mijn ogen veel erger dan kwaad zijn”, klonk het destijds. “Ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit de Gouden Schoen zal winnen.” ’t Was misschien wel de grootste misser uit zijn carrière. Want in 2012 won de Congolees, toen ­Anderlecht-speerpunt. Nu kwam hij nét tekort. 25 goals in kalenderjaar 2019: het volstond niet voor een tweede oppergaai. En dat kwam hard aan.

Mbokani kreeg een dikke knuffel van Marlène, ploegmaat Faris Haroun en trainer Laszlo Bölöni. Zoontjes Bradley en Jess hadden tranen in de ogen. ‘Hoe, papa had niet gewonnen?’ Reageren wou de Antwerp-spits niet doen. “Ik zeg niets.” Te ontgoocheld. Zó zeker waren ze van hun stuk. Voorzitter Paul Gheysens, rechtstreeks uit Londen naar Puurs gekomen, wou wel even reageren. “Mbokani en Vanaken zijn twee zeer goede spelers. Het grootste talent zit bij Dieu denk ik, maar Vanaken is een goede veldspeler”, zei de Ghelamco-baas. “Het was een klein verschil, een andere keer dan maar. Volgend jaar zijn we hier terug.”

Antwerp is Dieu

Opvallend: Antwerp FC stond – op de Belofte van het Jaar na – bij elke trofee op het podium. Dat was ook Gheysens niet ontgaan. “Het is al een mooi verhaal geweest. En we blijven bouwen. Mbokani had het ook verdiend, maar er kan er maar één winnen.” Faris Haroun: “Ons inhaalmanoeuvre ziet iedereen. Hopelijk winnen we binnenkort een prijs.” De blik al meteen vooruit: het typeert de immense ambitie op de Bosuil.

Nochtans had het gekund, toch? Want Dieu is Antwerp, Antwerp is Dieu. Tweede bij Gods gratie. Mbokani maakte nooit meer doelpunten dan nu, op zijn 34ste. Vond hij de heilige graal? In de winter van zijn carrière kleurde het gras nooit groener voor de voeten van de Congolees. 14 goals en 7 assists, of een rol in 21 goals dit seizoen. Da’s net niet het dubbele van Vanaken – dit geheel terzijde. Hou een rondvraag bij alle verdedigers in de Jupiler Pro League tegen welke spitsen ze het minst graag staan, en Mbokani staat telkens bovenaan het lijstje. Maar nu dus nét niet.