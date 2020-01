Lukaku, De Bruyne en Hazard etaleren ‘kennis’ over België in geweldige video: “Sandra Kim? Ik luister naar hiphop, maat” Redactie

15 januari 2020

22u28 0

Wie de beste Belgische voetballer in het buitenland is? Dat deed er even niet toe. Guga Baul wilde veel liever weten wie de Beste België-kenner in het buitenland is. Met enkele rake strafschoppen en al even rake vragen en opdrachten over ons land legde hij Romelu Lukaku, Eden Hazard en Kevin De Bruyne op de rooster. Wie maakte bijvoorbeeld de beste mayonaise voor bij de heerlijke Belgische frietjes? En weet Kevin De Bruyne hoe de kinderen van Eden Hazard heten? U ontdekt het in bovenstaande video.