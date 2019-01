Lovre Kalinic volgt zichzelf op als beste keeper van het jaar: “Ik draag België voor altijd in mijn hart”

GVS

16 januari 2019

21u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Lovre Kalinic (28) volgt zichzelf op als ‘Keeper van het Jaar’. De Kroaat verruilde deze winter AA Gent voor de Engelse tweedeklasser Aston Villa, maar verlaat ons land dus met een extra prijs op zak. De boomlange sluitpost vloert Guillermo Ochoa en Sinan Bolat en kreeg de trofee aangereikt door een andere ‘muur’, hockeydoelman Vincent Vanasch.

“Als je zo’n trofee krijgt, onthoud je dat voor de rest van je leven.” Kalinic blikte maandag met veel trots terug op zijn keepersonderscheiding van vórig jaar. Wel... hij verlaat België met een tweede identieke exemplaar. De Kroatische sluitpost was ook in 2018 een belangrijke schakel bij de Buffalo’s en werd daarvoor beloond. In het Studio 100 Pop-Up Theater bemachtigde hij opnieuw de bekroning voor beste doelman van het voorbije jaar.

Niet enkel in België, ook op het WK in Rusland maakte hij furore. Kalinic veroverde met Kroatië een zilveren medaille. Dat ontging ook de buitenlandse clubs niet. Midden december trok hij naar de Engelse tweedeklasser Aston villa, waar hij intussen twee keer onder de lat stond. “Ik heb deze transfer mee te danken aan mijn periode bij Gent, daar ben ik de club en het team dankbaar voor.”

Kalinic zelf had de prijs niet verwacht. Hij schoof Genk-keeper Danny Vukovic en Standard-doelman Guillermo Ochoa naar voor als favorieten. Ochoa moest echter tevreden zijn met een tweede stek. Het verschil: 28 punten. Antwerp-doelwachter Sinan Bolat werd derde. Kalinic kreeg de trofee uit handen van een andere ‘muur’. Niemand minder dan nationaal hockeydoelman Vincent Vanasch was aanwezig in Puurs om de triomfator in de bloemetjes te zetten. De Red Lions kroonden zich onlangs voor het eerst tot wereldkampioen.

Kalinic: “Ik draag België voor altijd in mijn hart”

“Ik wil iedereen bedanken die voor mij stemde”, sprak de doelman op het podium met de trofee in zijn handen. “Ik hebeen goed jaar achter de rug, maar ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Ik maakte met Aston Villa een nieuwe stap in mijn carrière, maar hier in België beleefde ik een leuke periode. Ik wil mijn coach en ploegmakkers van Gent bedanken, ik draag België voor altijd in mijn hart.”

Uitslag

1. Lovre Kalinic (AA Gent) 160

2. Guillermo Ochoa (Standard) 132

3. Sinan Bolat (Antwerp FC) 119

4. Matz Sels (Anderlecht) 61

5. Nicolas Penneteau (Charleroi) 53

Danny Vukovic (RC Genk) 53

7. Thomas Kaminski (KV Kortrijk) 46

8. Paul Nardi (Cercle Brugge) 30

9. Hendrik Van Crombrugge (AS Eupen) 27

Davy Roef (Waasland-Beveren) 27

11. Ortwin De Wolf (Lokeren) 13

Ethan Horvath (Club Brugge) 13

13. Kenny Steppe (Sint-Truiden) 8

14. Colin Coosemans (KV Mechelen/AA Gent) 7

15. Thomas Didillon (Anderlecht) 6

Jean Butez (Moeskroen) 6

17. Kenneth Vermeer (Club Brugge) 3

18. Davino Verhulst (Lokeren) 2

Sammy Bossut (Zulte Waregem) 2

Jens Teunckens (Antwerp FC) 2

Michael Verrips (KV Mechelen) 2

22. William Dutoit (KV Oostende) 1

Babacar Niasse (AS Eupen) 1