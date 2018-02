Lovre Kalinic (Gent) Doelman van het Jaar: wintertransfer die schot in de roos werd Redactie

07 februari 2018

22u40

Bron: Eigen berichtgeving 278

Wintertransfers zijn zelden schoten in de roos, maar dat was de overgang van Lovre Kalinic vorig jaar wel. De Buffalo's legden 3,1 miljoen euro neer, toen nog een recordbedrag, voor de Kroaat van Hajduk Split. Dat bleek al snel 'money well spent': Kalinic noteerde bij zijn intrede meteen drie opeenvolgende clean sheets, met onder andere knappe saves tegen Lokeren en Club Brugge en al snel ging hij in en rond Gent als 'Kalinic de onklopbare' door het leven. Ook Play-Off 1 zette hij sterk in, met slechts 2 tegengoals in de eerste 5 matchen. De Buffalo's strandden als derde, maar Kalinic maakte indruk - in die mate dat vorige zomer Everton aan hem dacht. Maar van een transfer kon er (nog) geen sprake zijn, oordeelden ze in de bestuurskamer van de Ghelamco Arena.

Deels door blessureleed deelde Kalinic in de Gentse malaise begin dit seizoen, maar onder Yves Vanderhaeghe kwam hij weer helemaal aan de oppervlakte. In de eerste tien matchen onder Vanderhaeghe kregen de Buffalo’s amper vijf goals tegen en in zes van die die tien wedstrijden wist de coole Kroaat zonder mouwen zijn netten ongeschonden te houden.

Kalinic kreeg zijn trofee uit handen van zijn landgenoot Branko Strupar, de gewezen topschutter van Genk die de Gouden Schoen 1998 op zijn naam mocht schrijven.

Doelman van het Jaar:

1. Lovre Kalinic (AA Gent) 302

2. Frank Boeckx (Anderlecht) 196

3. Nicolas Penneteau (Charleroi) 149

4. Sinan Bolat (Antwerp FC) 128

5. Colin Coosemans (KV Mechelen) 55

6. Guillermo Ochoa (Standard) 44

7. Hendrik Van Crombrugge (AS Eupen) 43

8. Matthew Ryan (RC Genk) 31

9. Thomas Kaminski (KV Kortrijk) 28

10. Matz Sels (Anderlecht) 27

11. Davino Verhulst (Lokeren) 25

12. Silvio Proto (KV Oostende) 16

13. Logan Bailly (Moeskroen) 8

Lucas Pirard (Sint-Truiden) 8

15. Sammy Bossut (Zulte Waregem) 7

16. Ethan Horvath (Club Brugge) 5

17. Ludovic Butelle (Club Brugge) 4

Jean-Francois Gillet (Standard) 4

19. William Dutoit (KV Oostende) 2

Davy Roef (Waasland-Beveren) 2

21. Bary Boubacar Copa (Lokeren) 1

Danny Vukovic (RC Genk) 1