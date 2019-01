Kandidaten om ‘Belofte van het Jaar’ te worden interviewen elkaar: "Op je 22ste ga je toch niet naar China?" Niels Poissonnier Pieter-Jan Calcoen en Kjell Doms

11 januari 2019

11u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen The future is theirs. Wesley Moraes (22), Sander Berge (20) en Landry Dimata (21): drie exponenten van het jonge geweld op onze velden. Waar hun limieten liggen? Nobody knows. Wel dat er een creatieve journalist in elk van hen blijkt te schuilen. Berge: "Hebben jullie advies om vaker te scoren?"

Dimata vraagt, Berge antwoordt

Wie was je idool toen je opgroeide?

"Ronaldinho. Geloof het of niet, ik was vroeger een flankaanvaller. In de jeugdreeksen speelde ik altijd in een hogere leeftijdscategorie, daardoor was ik wel altijd bij de kleinsten en zette de coach mij vaak op de flank. Ronaldinho was op dat moment de ster bij Barcelona en naar hem keek ik het meest op."

Heb je een ritueel op de dag van de match?

"Vroeger wel, maar dat werd bijna een obsessie. Op hetzelfde uur opstaan, hetzelfde eten... Bijgelovig zijn kost te veel energie, zeker als je zoveel wedstrijden hebt. Het enige wat ik nu wel doe voor een wedstrijd is dezelfde playlist beluisteren: opzwepende muziek om 'in the zone' te komen."

Heb je een slechte gewoonte?

"Ik ben een nagelbijter en sloddervos. Vroeger werd ik op de vingers getikt voor dat nagelbijten, nu ik alleen woon, is het alleen maar erger geworden. Verder ben ik heel traag in de kleedkamer - bijna altijd de laatste - en mijn kastje is één grote chaos."

Camping of luxehotel, welke vakantie verkies je?

"Als Noor zou ik kamperen moeten zeggen. De natuur leent zich er ook perfect toe. Bergen, rivieren, heerlijke plekjes om te kamperen. Maar als voetballer verkies ik op dit moment toch een luxehotel. We hebben niet veel vakantie, dus wil ik die tijd niet spenderen aan het opzetten van mijn tent."

