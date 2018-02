Janice Cayman (en niet Tessa Wullaert) pakt Gouden Schoen bij de vrouwen: "Een leuke erkenning, maar ik sta niet alleen op het veld" Redactie

07 februari 2018

22u25

Een kleine verrassing? Niet Tessa Wullaert, vorig jaar de winnares van de eerste Gouden Schoen voor vrouwen ooit, maar Janice Cayman (29) is verkozen tot beste Belgische voetbalster tout court. De aanvalster van Montpellier kreeg haar trofee uit handen van niemand minder dan HLN-commentator Jan Mulder, die als geen ander een topspits van een flopspits kan onderscheiden. "Een hele erkenning, maar iedereen weet dat ik niet alleen op het terrein sta."

Een succesjaar bij de Red Flames en individuele glansprestaties bij hun clubs. De nummer één aanduiden op het stembulletin was zo allerminst een makkelijke klus, maar het kwam de spanning in het unieke decor van Paleis 12 alleen maar ten goede. Uitreiker Jan Mulder toverde uiteindelijk de naam van Janice Cayman tevoorschijn. De Brasschaatse haalde het ietwat verrassend voor Tessa Wullaert (24) - die vorig jaar met de oppergaai huiswaarts trok – en Davina Philtjens (28).

Een speech had de winnares niet voorbereid, ze gaf zich volledig over aan het gevoel dat op dat moment de kop opstak. "Het is een heel leuke erkenning", zei Cayman met de prestigieuze prijs in haar handen. "Maar iedereen weet dat ik niet alleen op het veld sta. Ik draag de Gouden Schoen dus op aan diegenen waarmee ik speel en die mij altijd hebben gesteund. Maar ik kan het op dit moment nog niet goed geloven."

Cayman dankt de prestigieuze trofee aan een indrukwekkend 2017. De aanvalster van de Red Flames trok na haar landstitel met de Western New York Flash in de Amerikaanse National Womens Soccer League (NWSL) begin vorig jaar terug naar Europa, waar ze een contract van drie jaar tekende bij topclub Montpellier. Daar legt ze een knap parcours af, met de Franse eersteklasser is ze immers nog in de running voor een plek in de halve finales van de Champions League.

Ook met de Red Flames gooit ze hoge ogen. Met tien treffers was ze in 2017 de productiefste speelster van onze nationale vrouwenploeg én is ze met zes goals de drijvende kracht achter een foutloze start van de nationale ploeg in de kwalificatiecampagne voor het WK 2019.

Gouden Schoen voor Vrouwen:

1. Janice Cayman (Montpellier) 216

2. Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg) 183

3. Davina Philtjens (Ajax) 165

4. Aline Zeler (Standard/Anderlecht) 71

5. Elke Van Gorp (AA Gent/Anderlecht) 61

6. Laura Deloose (Anderlecht) 58

7. Julie Biesmans (Standar/Bristol City) 48

8. Davina Vanmechelen (Standard/RC Genk) 47

9. Tine De Caigny (Anderlecht) 32

10. Heleen Jaques (Anderlecht) 23