Jan Mulder breekt een lans voor Mignolet om Gouden Schoen te winnen en geeft De Bruyne “grootst mogelijke compliment” PDD/ODBS

14 januari 2020

15u34 0 Gouden Schoen D-Day morgen in Puurs. De 66ste editie van de Gouden Schoen. VTM-analist Jan Mulder pakt uit met zijn uitgesproken voorkeur voor de verschillende prijzen. “Lamkel Zé? Hij heeft het talent van Balotelli, maar moet dringend strenger worden voor zichzelf.”

“Mignolet steekt er bovenuit. Een kat”

Mulder breekt een lans voor Simon Mignolet. “Vanochtend dacht ik opeens: Mignolet! Die steekt er toch bovenuit. Geweldig gepresteerd. Maar jammer genoeg in een half jaar.” Wij stelden Mignolet ook 12 originele vragen van voor de doelman bekenden in aanloop naar de Gouden Schoen. Lees het hier in HLN+: “Ik durf te zeggen dat Vormer en Vanaken beter afwerken dan Firmino”

“Vanaken magistraal, Mbokani eerder schitterende rommelaar”

Als Mulder dan toch moet kiezen tussen topfavorieten Vanaken of Mbokani, gaat hij voor die eerste. “Vanaken is pure klasse. Magistraal. Daar waar Mbokani toch meer een schitterende rommelaar is.”

“Anderlecht? Geef ‘m aan Paul Van Himst!”

Opnieuw levert Anderlecht geen favorieten af voor de hoofdprijs. Het paars-witte hart van Mulder bloedt. “Het zijn jongens he. Die Gouden Schoen is voor de toekomst... Hopelijk.”

Als Vanaken de Schoen voor de tweede opeenvolgende keer wint, gaat Club Brugge vier jaar op rij met de trofee aan de haal. Eerder wonnen ook Izquierdo en Vormer. “Ik gun ze het daar zo. Goed beleid. En nog een keer: Mignolet aankopen: geweldig! Bovendien: Club stond vroeger voor werken en passie, nu is het ook techniek. Ik zie ze graag spelen.” De logische winnaar van de trofee voor trainer van het jaar, is dus Clement voor Mulder.

“Een groter compliment kan ik De Bruyne niet geven”

De prijs voor beste Belg in het buitenland, die mag voor Mulder naar Kevin De Bruyne gegaan. “In mijn hoofd is er een metamorfose ontstaan. Kevin De Bruyne is nu beter dan Eden Hazard. Een groter compliment kan ik hem niet geven. Het is wéérgaloos zoals die nu speelt. Het lijkt wel ‘gamen’.”

“Bölöni moet strenger zijn met Lamkel Zé”

Of er Mulder dan toch niemand is opgevallen buiten Vanaken of Mbokani (en Mignolet)?“Ja, Lamkel Zé. Groot talent, maar ja... zo onvoorspelbaar. Een soort van Balotelli, maar er moet aan gekneed worden. Door Bölöni, die moet strenger zijn voor hem. Of hij moet het zelf doen. Aan zichzelf werken.”