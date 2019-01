Hugo Broos, viervoudig 'Trainer van het Jaar', ziet twee grote favorieten: “Clement nog net iets beter dan Leko” Redactie

09 januari 2019

09u40 0 Gouden Schoen Op 16 januari wordt ook de 'Trainer van het Jaar' verkozen op het Gala van de Gouden Schoen. Geen rechtvaardiger rechter om de kandidaten door te lichten dan Hugo Broos (66), zelf vier keer verkozen tot 'Trainer van het Jaar'.

Hugo Broos kreeg zijn erkenning als 'Trainer van het Jaar' in 1992, 1996, 2004 en 2007, toen hij met respectievelijk Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk de Belgische top coachte. Vandaag is Broos sportief directeur bij het bescheiden KV Oostende, maar vanuit die functie was hij het voorbije jaar een bevoordeelde getuige van het werk van de trainers in de hoogste klasse.

"Er zijn voor mij maar twee echte kandidaten om verkozen te worden", zegt Broos. "Philippe Clement en Ivan Leko staken er het voorbije jaar bovenuit. Clement bracht Racing Genk in een minimum van tijd weer helemaal tot leven, Leko veroverde de landstitel met Club Brugge en zette ook nog eens een heel mooie campagne in de Champions League neer, met zes punten en vier matchen op rij zonder tegengoal."

