Hoe gaat het met de Gouden Schoen-laureaten van vorig jaar?

15 januari 2019

09u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Ruud Vormer is helemaal klaar voor de machtsoverdracht . Maar hoe is het gesteld met de andere Gouden Schoen-laureaten van vorig jaar? Een overzicht.

Felice Mazzu - Trainer van het Jaar: business as usual

Hij kreeg de prijs een jaar geleden uit de handen van bondscoach Martínez. Felice Mazzu: Trainer van het Jaar - zijn eerste reactie kwam er in het Nederlands. Het was verdiend op basis van wat hij met Charleroi gepresteerd had. Van laagvlieger tot ploeg die jaar na jaar meestrijdt voor de top zes. De Carolo’s haalden ook vorig seizoen play-off 1, maar ontgoochelden daarin. Te veel energie verbruikt in de reguliere competitie waarin ze derde eindigden. Uiteindelijk moesten ze tevreden zijn met een zesde plaats. Ook dit seizoen begon het niet al te best. Maar vooral: Mazzu - kwaad door het vertrek van Rezaei naar Club Brugge - begon na te denken over zijn toekomst. “Ik denk steeds vaker: wat zou ik waard zijn bij een andere club?” Maar hij bleef op Mambourg en zijn ploeg staat op een achtste plaats, op drie punten van de zesde plaats. Business as usual. (FDZ)

Henry Onyekuru - Belofte van het Jaar: vaste waarde bij Galatasaray

De grote afwezige. Niet alleen op het Gala vorig jaar - toenmalig ploegmaat Dendoncker moest zijn trofee ophalen op het podium -, ook in de play-offs en op het WK. Door een zware knieblessure zag Henry Onyekuru (21) zijn laatste maanden bij Anderlecht uitdraaien op een sisser. En zeggen dat de start zo goed was: gecharmeerd bij Eupen, vervolgens een toptransfer naar Everton en de perfecte tussenstap naar Anderlecht versierd, maar afgelopen zomer was Onyekuru blij dat hij België achter zich kon laten. Liever herlanceerde hij zich bij Galatasaray. Een goeie keuze, lijkt het. Zelfs in de Champions League was hij een basisspeler, in de competitie scoorde hij zes keer. Ook bij de nationale ploeg is de Nigeriaan er meestal bij. Maar om over al dat goeds even te babbelen? Dat wilde Onyekuru, bij wie we in 2018 op bezoek gingen in Liverpool en zijn studio in Brussel, liever niet. En zo zijn we weer beland bij het begin van dit stukje... (PJC)

Janice Cayman - Gouden Schoen voor vrouwen: “Wullaert is favoriete”

Een tweede Gouden Schoen: het zou in elk geval haar marktwaarde opdrijven, grappen we met Janice Cayman (30). Haar contract bij Montpellier, waar ze nochtans een belangrijke pion is, loopt aan het einde van het seizoen af en “er zijn nog geen gesprekken geweest”. Met de pers was dat het voorbije kalenderjaar anders - nooit gaf Cayman zo veel interviews. “Wellicht als gevolg van de Gouden Schoen - hij staat bij mijn ouders op de kast, als bedanking voor alle inspanningen die zij voor mij geleverd hebben - maar ook wel door de populariteit bij de Red Flames. Het gebeurt nu af en toe dat iemand me op straat herkent. Een paar jaar geleden was dat nog ondenkbaar. We moeten die aandacht nu zien te behouden. Kwalificatie voor het EK in 2021 is een must.” Met individuele prijzen is Cayman minder bezig. “Tessa (Wullaert, red.) is woensdag de favoriete.” (PJC)

Lovre Kalinic - Doelman van het Jaar: “Mijn opvolger? Vukovic heeft streepje voor”

Nadat hij vorig jaar verkozen werd tot ‘Doelman van het Jaar’ ging het snel voor Lovre Kalinic (28). Met Kroatië veroverde hij zilver op het WK, later werd hij de nationale nummer één. Bij AA Gent dwong hij een transfer af naar het Engelse Aston Villa, waar hij intussen twee keer tussen de palen stond. “Het was voor mij een groot plezier om in België te voetballen”, vertelt Kalinic. “Uiteindelijk bleef ik slechts een relatief korte periode, maar als je zo’n trofee krijgt, onthoud je dat voor de rest van je leven. Ik vond het een heel grote eer om verkozen te worden tot ‘Keeper van het Jaar’.”

“Drie jaar geleden stond ik al dicht bij Aston Villa, maar toen kreeg ik geen werkvergunning. Ik ben blij dat het nu wel in orde gekomen is. De club wil zo snel mogelijk terug naar de Premier League en daar wil ik aan meehelpen. Ik heb deze transfer mee te danken aan mijn periode bij Gent, daar ben ik de club en het team dankbaar voor. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik AA Gent geen trofee heb kunnen bezorgen. Ik hoop dat Gent de play-offs haalt en de Cup wint. Wie mij moet opvolgen? Ik vond Vukovic en Ochoa op een hoog niveau keepen. Ze pakten allebei belangrijke punten voor hun club. Het verschil was dat Vukovic het hele team meekreeg op niveau en Ochoa iets minder. Daarom heeft Vukovic toch een streepje voor.” (RN)

Ivo Rodrigues - Winnaar Gouden Goal: nog altijd wachten op het vervolg

Ivo Rodrigues (23) ging vorig jaar nog aan de haal met de ‘Gouden Goal’. Zijn eerste van zijn twee doelpunten tegen KV Oostende leverde hem die bekroning op. Op acrobatische wijze dook de Portugees een voorzet van Haroun tegen de netten. Zijn eerste goal voor de Great Old en meteen eentje om in te kaderen. Zwierig en met zin voor spektakel maakte Rodrigues zijn intrede in de Belgische competitie. Luciano D’Onofrio zette zijn uitleenbeurt dan ook om in een definitieve transfer, met een contract voor drie seizoenen. Op en rond de Bosuil werd verwacht dat hij snel helemaal zou ontploffen, maar Rodrigues worstelt. Eén goaltje maakte hij nog in de 30 wedstrijden die hij betwistte sinds hij op 7 februari van vorig jaar werd verkozen. De aanzet tot meer was die trofee zeker niet. Het bleef bij dat ene doelpuntje tegen Eupen. Een vaste basisplaats wist hij bij Bölöni dan ook niet af te dwingen. (SJH)

Eden Hazard - Beste Belg in het buitenland: nooit zo efficiënt als in 2018

Zelf noemt hij 2018 zijn beste jaar ooit. Met dank aan het WK en die supermatch tegen Brazilië, waar Hazardinho - zoals hij zichzelf noemt - de beste Braziliaan op het veld was. Ongrijpbaar, zonder bepalend te zijn in de stats. Dat deed hem nog het meeste deugd. Hazard nam een aarzelende start vorig jaar, daarbij niet geholpen door Antonio Conte, met wie de chemie was uitgewerkt. Pas eind april leefde hij weer op. Op Wembley maakte hij zijn cirkel bij Chelsea rond: hij trapte zijn team naar de winst in de FA Cup-finale. Op de Champions League na heeft hij alles in Londen gewonnen. Na zijn fantastisch WK bleef de droomtransfer naar Real Madrid uit, maar zonder morren keerde hij terug. De werkwijze van nieuwe coach Maurizio Sarri stond hem aan. Minder strak, minder in een tactisch harnas, meer aanvallend. De cijfertjes, hij hoort het niet graag, zijn ernaar. Nooit was hij zo efficiënt als in 2018. “Voor 2019 hoop ik hetzelfde. Ik wil mensen blijven animeren.” (KTH)