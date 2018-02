Hazardinho, KDB of Driesje: wie is nu écht de beste Belg in het buitenland? DMM

06 februari 2018

07u00 0 Gouden Schoen Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de Beste Belg in het Buitenland? Morgen ongetwijfeld een van dé vragen op het Gala van de Gouden Schoen. Dries Mertens, Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn de grote kanshebbers.

Niet alleen de beste speler in de vaderlandse competitie, maar ook de beste landgenoot in het buitenland wordt morgen op het Gala van de Gouden Schoen bekroond. Met de steeds groeiende aanwezigheid van Belgische spelers in de grote Europese competities ongetwijfeld een prijs om naar uit te kijken. Maar wie volgt Kevin De Bruyne straks op? En vooral waarom? Een blik op de troefkaarten van de topfavorieten, die eind 2017 overigens alle drie kans maakten op de Gouden Bal. Dries Mertens eindigde toen op de 29ste plaats, Eden Hazard op 19de stek. Kevin De Bruyne zelf legde beslag op de 14de plaats.

Dries Mertens: de 'nieuwe' spits - maker van wereldgoals - bijna topschutter

We zijn in het najaar van 2016 wanneer Maurizio Sarri beslist om supersub Dries Mertens in de spits bij Napoli te droppen. Onze kleine landgenoot moet invallen voor de zwaar geblesseerde Arkadiusz Milik en doet dat buiten alle verwachtingen om meer dan goed. Mertens ontbolstert helemaal als aanvalsleider bij de Napolitanen en bevestigt in 2017 zijn statuut als diepe spits. In 52 wedstrijden in de Serie A weet hij 32 keer de weg naar doel te vinden. Een karrenvracht goals, meer dan welke Belg ook in het buitenland. Vooral in het voorjaar blijft de kwieke Leuvenaar indruk maken. Mertens strandt op één doelpunt van de topschutterstitel in Italië.

⚽️ 14 goals

🅰️ 6 assists



'Onze' @dries_mertens14 is weer aan een geweldig seizoen bezig in Italië! 🔥🇧🇪🔥 pic.twitter.com/zGH2hSHrpO Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ook de manier waarop Mertens scoort is een troef. Het oog wil ook wat en dat is duidelijk aan onze landgenoot besteed. Of wat dacht u van zijn weergaloze lob dit weekend in de wedstrijd tegen Benevento? Zijn 'Maradonese' goal tegen Lazio of die rist andere vrije trappen in het bovenhoekje? Deed Mertens de netten trillen dit jaar, dan kon je er bijna gif op innemen dat het een goal was die gezien mocht worden. Supporters komen voor Mertens naar het stadion en ook dat is een niet te onderschatten kwaliteit.

Met nog eens twintig assists in 2017 laat onze landgenoot zijn ploegmaats trouwens ook graag scoren. Tel die aangebrachte goals bij zijn gescoorde doelpunten en dan komt Mertens aan één beslissende actie om de 79 minuten voor Napoli. Een indrukwekkend getal waarmee Mertens zich dit jaar probleemloos in een rijtje met Neymar, Messi en Cavani zet. Bij de Rode Duivels doet 'Driesje' zelfs nog beter. Daar komt Mertens aan één beslissende actie om de 69 minuten. Van een doorslaggevende speler gesproken...

DRIES MERTENS IN 2017

NAPOLI

52 matchen • 32 goals • 20 assists • 4123 minuten • 1 beslissende actie om de 79 minuten

RODE DUIVELS

10 matchen • 2 goals • 6 assists • 559 minuten • 1 beslissende actie om de 69 minuten

Eden Hazard: kampioen - geboren dribbelkont - patron bij de Rode Duivels

Waren de cijfers van Dries Mertens bij de Rode Duivels al indrukwekkend, dan zijn die van Eden Hazard nog straffer. De kleine flankaanvaller van Chelsea liet in 2017 bij de nationale ploeg 4 goals en 2 assists optekenen in 5 wedstrijd, goed voor één beslissende actie om de 57 minuten. Hazard wierp zich het afgelopen jaar daarnaast steeds meer op als dé patron bij de Rode Duivels, daar waar vroeger vooral Kevin De Bruyne de lakens uitdeelde. Is de kapitein van onze nationale ploeg ook klaar om in 2018 te schitteren in het rood van de Duivels?

In het blauw van Chelsea lukte dat voor Hazard het afgelopen jaar alleszins wel. Onder de vleugels van Antonio Conte kon Hazard na een minder 2016 weer helemaal aanpikken met de betere hoogdagen. Chelsea stoomde in de Premier League zonder al te zware concurrentie naar zijn vijfde landstitel, met 'Hazardinho' als grote gangmaker. Niet Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen of Romelu Lukaku mocht de Engelse titel vieren, wél Eden Hazard.

Eden Hazard: Of the 128 players to attempt 50+ dribbles, @hazardeden10 has the best dribble success rate (80.2%) in Europe's top 5 leagues this season



Full player stats -- https://t.co/uLO9OOFaEr pic.twitter.com/ER9JoQ8VZW WhoScored.com(@ WhoScored) link

Kan een Engelse titel de stemgerechtigden niet overtuigen, dan misschien wel het ongeziene dribbeltalent van onze landgenoot. Hazard dribbelt dat het een lieve lust is en dat hebben zijn tegenstanders geweten. De Rode Duivel krijgt gemiddeld bijna drie fouten per wedstrijd mee. Bovendien heeft Hazard van alle spelers in de grote Europese competities met 80,2 procent de grootste dribbel-conversieratio. Dat is statistisch gezien zelfs beter dan Lionel Messi. Nog niet overtuigd? Kijk dan maar eens naar Hazards kabinetstukje tegen Arsenal...

EDEN HAZARD IN 2017

CHELSEA

47 matchen • 16 goals • 12 assists • 3630 minuten • 1 beslissende actie om de 129 minuten

RODE DUIVELS

5 matchen • 4 goals • 2 assists • 345 minuten • 1 beslissende actie om de 57 minuten

Kevin De Bruyne: titelverdediger - Pep's lieveling - creatief loopwonder

Kevin De Bruyne kan van zijn kant dan weer voor een record gaan. Het creatieve brein bij Manchester City speelt de pannen wekelijks van het dak in de Premier League en kan zo voor de derde keer uitgeroepen worden tot Beste Belg in het Buitenland. De Bruyne won de vorige twee edities van de prijs, maar moet het grootste aantal zeges nog steeds delen met Thibaut Courtois. De Bruyne kan als titelverdediger sowieso niet bij de topfavorieten ontbreken. Zeker omdat 'KDB', nog meer dan Hazard en Mertens, constant op een hoog niveau speelt.

Hazard en Mertens flitsten in 2017, dat terwijl De Bruyne er simpelweg áltijd was. Lopen, scoren, beslissende passes uitdelen, ja zelfs meeverdedigen. De Bruyne draait er zijn hand niet voor om. Zo getuigen ook de cijfers. 'KDB' loopt gemiddeld zo'n 11,6 kilometer per wedstrijd en vindt tussenin ook nog eens de tijd om een karrenvracht assists uit te delen. De Bruyne is het creatieve brein en tegelijk de longen van Manchester City.

34 - Since making his Premier League debut for @ManCity in Sept 2015, Kevin De Bruyne (34) has provided more assists than any other player in Europe’s big five divisions (league only). Foresight. pic.twitter.com/um9UW8ljqo OptaJoe(@ OptaJoe) link

De 'Citizens' stomen ongenaakbaar naar de Engelse titel met dank dus aan De Bruyne. Ook Pep Guardiola spaart de lof niet: "Er kan er maar één de beste zijn en dat is Messi, maar Kevin mag als een van de weinigen aan de tafel daar net achter aanschuiven. Om als de beste beschouwd te worden, zal Kevin prijzen moeten winnen. Ik ga er alles aan doen om hem naar het allerhoogste niveau te pushen. De beste is er maar één, maar hij is één van besten." Wie zijn wij om Guardiola tegen te spreken...

KEVIN DE BRUYNE IN 2017

MANCHESTER CITY

54 matchen • 11 goals • 22 assists • 4238 minuten • 1 beslissende actie om de 128 minuten

RODE DUIVELS

8 matchen • 0 goals • 4 assists • 564 minuten • 1 beslissende actie om de 141 minuten