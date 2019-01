Hans Vanaken superfavoriet om Gouden Schoen te winnen of... is er een dief in de zaal? Stephan Keygnaert

16 januari 2019

06u01 0

Hans Vanaken, hoe voelt het om vanavond in Puurs alleen maar te kunnen verliezen?

Dat krijg je, als je op voorhand gefeliciteerd wordt.

‘Vanaken, Vanaken, Vanaken...’ Een pak voetbalwaarnemers zet al weken Hans Vanaken zonder nadenken op één.

Is dat vanavond even voor elven de realiteit, dan zal iedereen de laureaat vanzelfsprekend vinden. Heeft de verzameling van vips, bondsmensen, ex-winnaars en journalisten — zij vormen het merendeel van de stemgerechtigden — dan toch voldoende redenen gevonden om per verrassing Pozuelo of Trossard of Carcela de 65ste Gouden Schoen te gunnen, wordt de rit terug naar Knokke voor Vanaken en vriendin een héél lange.

‘Rock or Bust’ voor de 26-jarige Hans Vanaken.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN