Hans Vanaken na érg korte nacht: "Alleen als alles juist zit, heb ik de ambitie om nog hogerop te geraken"

16 januari 2020

10u59 2 Gouden Schoen Kort nachtje voor Hans Vanaken, vandaag is het opnieuw ‘werkendag’ voor de Gouden Schoen. Persconferentie, trainen en toch ook een klein beetje nagenieten. Wij mochten aanschuiven bij het ontbijt. Met twee Gouden Schoenen op de achtergrond.

Neen, zijn tweede Gouden Schoen zal hem niet veranderen. Hans Vanaken blijft ook na 15 januari 2020 dezelfde mens. En voetballer. “Ook na tweede Schoen blijf ik dezelfde Hans. Zowel voor Lauren als voor Club. ”Zondag staat alweer een belangrijke match op het programma. Vandaag geniet ik nog even van die prijs, maar dan gaat de focus naar daar. Ik ga er vanmiddag op training weer vol tegenaan om zondag te presteren tegen Anderlecht”, vertelde de Gouden Schoen.

Daar ziet Vanaken uitreiker Vincent Kompany weer tegenover zich. “Ik heb nog niet alle felicitaties gelezen, dus ik kan moeilijk zeggen welke de mooiste is. Misschien is het voor mij dan wel het feit dat ik de trofee uit handen heb gekregen van Vincent Kompany. Dat vond ik een hele eer. Hij is een grote inspiratie voor alle jeugdspelers in ons land en hij heeft veel betekend voor het Belgische voetbal. En hij zal nog veel betekenen ook.”

Respect voor Mbokani

Nog iemand voor wie Vanaken respect heeft: Dieumerci Mbokani. De Congolees strandde op 19 punten van de Gouden Schoen. Een nipte strijd dus, iets waar Vanaken vooraf wel rekening mee had gehouden. “Ik wist de afgelopen weken al dat het spannender zou worden dan vorig jaar. Dat voelde ik wel, maar ik ben heel de week rustig geweest. Je weet natuurlijk ook waar je aan toe bent.”

“Ik ben blij dat het in mijn voordeel is uitgedraaid. Hij is nog kort gekomen. Kijk, hij heeft er een fantastisch jaar opzitten. Hij heeft het ongelofelijk gedaan in de tweede stemronde. De Gouden Schoen was voor hem ook verdiend geweest. We hebben het allebei goed gedaan op onze manier met elk onze eigen kwaliteiten. We mogen daar trots op zijn. We mogen bewondering en respect hebben voor elkaar.”

Alleen als alles juist zit, heb ik de ambitie om nog hogerop te geraken. Als dat niet is, ben ik supergelukkig bij Club Brugge Hans Vanaken

Bleef nog de vraag over of een tweede Gouden Schoen nu wel interesse uit het buitenland kan loswekken? “Je kunt niet in de toekomst kijken, ik weet niet welke aanbiedingen er misschien komen. Als de juiste ploeg op het juiste moment komt, dan durf ik nog die stap zetten. Mijn droomclub was vroeger altijd Arsenal. Ik denk dat mijn kwaliteiten best bij de Bundesliga passen, maar als een goeie subtopper uit Spanje, Engeland of Italië komt, dan kun je dat overwegen.”

“Alleen als alles juist zit, heb ik de ambitie om nog hogerop te geraken. Als dat niet is, ben ik supergelukkig bij Club Brugge. Als ik hier nog prijzen kan pakken, dan is dat ook mooi meegenomen. In dat opzicht ben ik mijn ploegen van vroeger en nu wel dankbaar. Ik moet Lommel, Lokeren en Club Brugge dankbaar zijn voor het vertrouwen dat ze mij de voorbije jaren hebben gegeven.”