Hans Vanaken en Club Brugge genieten na: "Heb nog geregeld gekeken naar de ontelbare berichten"

17 januari 2019

14u07

Gouden Schoen Hans Vanaken en Club Brugge genieten na van de prijzen die ze gisteravond op het Gala van de Gouden Schoen in de wacht sleepten. De hele staf werd vandaag getrakteerd op een glaasje en een dessertenbuffet. "Maar daarna verleggen we de focus. Eén ding telt nog de komende weken en maanden: de titel", aldus algemeen manager Vincent Mannaert.

De prijsbeesten Ivan Leko, Siebe Schrijvers, Wesley Moraes en uiteraard Hans Vanaken genoten duidelijk nog na van hun trofeeën. Sommigen hadden kleine oogjes. "Ik heb een uur of vier geslapen, denk ik. Ik heb nog geregeld gekeken naar de ontelbare berichten die ik heb gekregen", aldus Hans Vanaken.

"Ik wou er niet echt mee bezig zijn, maar als de pers je er al maanden over aanspreekt, dan denk je er automatisch aan. Dan mag die avond snel komen. Er zal nu nog een week extra aandacht zijn, maar dan gaat dat ook voorbij. Het zorgt misschien voor meer druk, maar ik zal de Hans Vanaken van voor Nieuwjaar blijven. Ik zal keihard werken voor ons volgende doel, de titel", aldus de Gouden Bruggeling, die een speciaal shirt kreeg. "Het is wel fijn dat ik dit moment kan delen met andere spelers. Het toont aan dat Club Brugge de laatste jaren echt wel de topclub is van België. Voetbal is een teamsport, het collectieve blijft het belangrijkste, dus ja, ik zou deze schoen wel inruilen voor een nieuwe titel."

Coach Ivan Leko trad hem bij. "Het collectieve primeert, maar als je een goed team hebt, veel wint en prijzen pakt dan volgen die individuele prijzen. Maar de belangrijkste prijs van dit jaar is en blijft de titel", besloot de Kroaat.