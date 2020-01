Halfjaar bij Club Brugge en meteen bingo: Simon Mignolet verkozen tot Doelman van het Jaar ABD

15 januari 2020

21u27 84 Gouden Schoen Bekroning voor zijn uitmuntende eerste halfjaar bij Club Brugge. Simon Mignolet (31) had maar één stemronde nodig om verkozen te worden tot Doelman van het Jaar. Geen verrassing. Twaalf clean sheets en amper zeven tegengoals in 18 competitiewedstrijden. Daar kan niemand tegenop.

Mignolet heeft zijn transfer naar blauw-zwart nog niet beklaagd. Zoveel is zeker. Begin augustus verliet de doelman Liverpool voor Brugge. Een kleine zes maanden later heeft hij zijn eerste individuele trofee al op zak. ‘Big Si’ werd op basis van één stemronde met 395 punten verkozen tot Doelman van het Jaar. Sinan Bolat (332 punten) eindigde als tweede, Hendrik Van Crombrugge (227 punten) werd derde. Mignolet volgt zo Lovre Kalinić op en is na Mathew Ryan en Ludovic Butelle de derde keeper van Club Brugge die de prijs in ontvangst mag nemen.

Reddingen op cruciale momenten. De statistieken hierboven reeds vermeld. Leider op en naast het veld. Mignolet lost de hoge verwachtingen in. En dat wordt nu - meer dan terecht - beloond met een prijs. De trofee zal alvast een gepast plaatsje krijgen ten huize Mignolet.

“Als ons huis in Knokke af is, wil ik mijn trofeeën een mooie plaats geven”, vertelde hij afgelopen maandag in onze krant. “Zonder dat het een pronkkast wordt of een museum, waar je verplicht moet passeren. Maar als mensen ernaar vragen, wil ik het wel laten zien. En al zeker later aan mijn zoontje Lex - dat zou mooi zijn.”

Voor Mignolet kon de avond alvast niet meer stuk. En ook voor Club Brugge was de eerste van vele prijzen al meteen binnen. “Ik wil Vincent (Mannaert, red.) en Bart (Verhaeghe, red.) bedanken. Zij hebben me de kans gegeven bij Club Brugge. Ik wil de trofee opdragen aan het volledige team. Zij hebben er op het veld voor gezorgd dat ik niet zoveel ballen heb moeten pakken. Tot slot: de geboorte van mijn zoon Lex heeft mijn leven veranderd. Ik heb veel steun gekregen van mijn vrouw. Dankzij haar heb ik weinig slapeloze nachten gehad.”

Volledige uitslag

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 395

2. Sinan Bolat (Antwerp) 332

3. Hendrik Van Crombrugge (Eupen/Anderlecht) 227

4. Danny Vukovic (RC Genk) 176

5. Guillermo Ochoa (Standard) 113

6. Jean Butez (Moeskroen) 100

7. Thomas Kaminski (AA Gent) 89

8. Arnaud Bodart (Standard) 63

9. Nicolas Penneteau (Charleroi) 32

10. Thomas Didillon (Anderlecht) 16

11. Sammy Bossut (Zulte Waregem) 11

Ethan Horvath (Club Brugge) 11

Yannick Thoelen (AA Gent/KV Mechelen) 11

14. Davy Roef (Waasland-Beveren) 9

15. Nordin Jackers (RC Genk/Waasland-Beveren) 5

16. Michael Verrips (KV Mechelen) 4

17. William Dutoit (KV Oostende) 3

18. Ortwin De Wolf (Lokeren/Eupen) 2

Paul Nardi (Cercle Brugge) 2

Daniel Schmidt (Sint-Truiden) 2

Kenny Steppe (Sint-Truiden) 2

Mike Vanhamel (Beerschot) 2

Vaso Vasic (Moeskroen) 2

24. Gaetan Coucke (RC Genk) 1

Miguel Van Damme (Cercle Brugge) 1

Davino Verhulst (Lokeren) 1

Erelijst

2013: Silvio Proto (RSC Anderlecht)

2014: Mathew Ryan (Club Brugge)

2015: Matz Sels (KAA Gent)

2016: Ludovic Butelle (Club Brugge)

2017: Lovre Kalinić (KAA Gent)

2018: Lovre Kalinić (KAA Gent)

2019: Simon Mignolet (Club Brugge)