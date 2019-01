Gouden Schoen in memoriam: zeven laureaten gingen al van ons heen DMM/GVS

14 januari 2019

18u04 0 Gouden Schoen Woensdag wordt in Puurs de 65ste Gouden Schoen uitgereikt. Niet minder dan 52 verschillende spelers namen onze prijs in ontvangst. Daarvan zijn zeven laureaten ons in de loop der tijd ontvallen. De Gouden Schoen in memoriam. Van Rik Coppens over Jean Nicolay tot Lei Clijsters.

Rik Coppens (1930-2015)

65 jaar geleden veroverde Rik Coppens de allereerste Gouden Schoen. De goaltjesdief pur sang maakte op dat moment furore bij Beerschot én de Belgische nationale ploeg. Dollen met de tegenstander, een penalty trappen met een hakje of vooraf aangeven waar hij een strafschop zou binnenschieten: ‘de Tovenaar van het Kiel’ had z'n bijnaam niet gestolen. Nadien speelde hij nog bij Olympic Charleroi, Crossing Molenbeek, Berchem Sport en Tubantia Borgerhout, waar hij voor het eerst van het trainerschap proefde. Hij coachte ook nog bij Berchem, Beerschot en Club Brugge. Coppens overleed op 5 februari 2015, hij werd 84 jaar.

Fons Van Brandt (1927-2011)

Ook de winnaar van de tweede Schoen is niet meer. Fons Van Brandt was als verdediger zijn hele carrière een rots in de branding bij Lierse. Hij kroonde zich ook 38 keer tot international, vooral zijn glanspartij op het WK 1954 tegen Engeland zindert tientallen jaren later nog na. Hij hield er op geniale wijze sterspeler Stanley Matthews uit de match, de kiem voor de Gouden Schoen die hij een jaar later in ontvangst mocht nemen. Van Brandt stierf op 24 augustus 2011, net als Rik Coppens werd hij 84 jaar.

Victor ‘Vic’ Mees (1927-2012)

In 1955 hield Van Brandt met 14 punten verschil Victor Mees van de felbegeerde prijs, maar een jaar later mocht het Antwerp-monument toch juichen. Twintig jaar lang voetbalde Mees op de Bosuil, goed voor 649 matchen en een landstitel in 1957. De geboren en getogen Antwerpenaar was ook 68 keer Rode Duivel. In 2002 werd hij verkozen tot ‘Antwerpspeler van de Eeuw’. Mees ging op 11 november 2012 op 85-jarige leeftijd heen.

Jean Nicolay (1937-2014)

De Luikenaar ontving de Gouden Schoen in 1963 en was daarmee de eerste doelman die de trofee bemachtigde. De legendarische ex-keeper speelde tussen 1955 en 1969 bij Standard en stond in meer dan 500 wedstrijden tussen de palen. Met de Rouches pakte Nicolay viermaal de landstitel. In 1966 en 1967 won hij ook de Beker van België. In 1969 trok hij naar Daring Club de Bruxelles, nadien verdedigde hij ook nog het doel van Royal Tilleur. Hij verzamelde bovendien 39 caps voor de Rode Duivels. Na zijn spelerscarrière werd hij keeperstrainer bij onder meer Standard en de Duivels. Hij overleed op 18 augustus 2014 en werd 76 jaar.

Wilfried Puis (1943-1981)

Aalvlug en beschikkend over een heerlijke passeerbeweging buitenom. Dat was Wilfried Puis. In loondienst van Anderlecht veroverde de Oostendenaar in 1964 de Gouden Schoen. In totaal zou hij met paars-wit zes titels en één Beker van België winnen. Nadien speelde de linksbuiten nog voor Club Brugge, Lokeren en AS Oostende. Hij was ook 49 keer international. Puis stierf op amper 38-jarige leeftijd aan maagkanker.

Fernand Boone (1934-2013)

Een legende van Club Brugge. Van 1955 tot 1971 stond de rasechte Bruggeling onder de lat bij blauw-zwart. In 1967 kreeg hij als eerste Brugse speler de Gouden Schoen. Met Club Brugge won hij twee Belgische bekers, in 1968 en 1970. Boone werd in totaal twintig keer opgeroepen voor de nationale ploeg en verzamelde acht caps. Boone werd in 2012 tijdens een kaartspel bij vrienden getroffen door een trombose en stierf op 11 september 2013 aan de naweeën ervan.

Lei Clijsters (1956-2009)

Een van de sleutelfiguren in de gouden tijden van KV Mechelen. In 1987 veroverde Malinwa de Beker van België. Een jaar later behaalde de club glorie door Europacup II te winnen én op Belgisch niveau vervolgens ook nog eens kampioen te worden. Het gevolg: de verdediger verwierf in 1988 de Gouden Schoen. Naast zijn passage bij KVM speelde Clijsters bij Club Brugge, Patro Eisden, SK Tongeren, Thor Waterschei en Club Luik. Hij verzamelde ook 40 caps voor de Rode Duivels. Nadien werd hij coach bij onder meer AA Gent en KV Mechelen. De papa van Kim en Elke overleed op 4 januari 2009 aan de gevolgen van een uitgezaaide huidkanker.