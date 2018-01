Gouden Schoen gewonnen? Voor deze 12 spelers leverde het binnen het halfjaar een transfer op (maar gelukkiger werden ze er niet allemaal van) LPB

29 januari 2018

13u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Het winnen van de Gouden Schoen betekende voor heel wat voetballers een wipplank naar een transfer. In de voorbije acht edities alleen al verhuisden liefst zes winnaars een halfjaar later naar een andere (buitenlandse) club. Maar ook in een verder verleden leverde de prestigieuze trofee enkele laureaten een lucratieve transfer op. Een overzicht van de 12 (al dan niet) geluksvogels.

José Izquierdo (2016)

Het had redelijk wat voeten in de aarde - zijn werkvergunning moest ondermeer goedgekeurd worden - maar medio augustus 2017 versierde José Izquierdo zijn miljoenentransfer naar de Premier League. De Colombiaanse klasbak trad met Club nog aan in de Champions League-voorronde tegen het Turkse Basaksehir, daarna ging het Brighton & Hove Albion. De transfer van Izquierdo bracht 18 miljoen euro op in de kas van blauw-zwart.

Sven Kums (2015)

De derde Gouden Schoen in de geschiedenis van AA Gent - Roland Storme en Mbark Boussoufa gingen hem voor - verhuisde eind augustus 2016 naar Watford. De club uit de Premier League leende Kums meteen uit aan Udinese. Intussen is de middenvelder opnieuw actief in de Jupiler Pro League. Anderlecht haalde zijn jeugdproduct terug naar de vertrouwde stal.

Thorgan Hazard (2013)

Thorgan Hazard won de Gouden Schoen in 2013 als speler van Zulte Waregem, maar was op dat moment eigendom van Chelsea. Een halfjaar na zijn triomf op het Gala wisselde Hazard opnieuw van club. Chelsea leende hem dit keer uit aan Borussia Mönchengladbach. Hazard tekende in februari 2015 vervolgens een definitief contract tot medio 2020 bij de Borussen.

Dieumerci Mbokani (2012)

Dieumerci Mbokani hield aan zijn Gouden Schoen van 2012 een transfer naar Dinamo Kiev over. Anderlecht ving tien miljoen euro voor zijn wispelturige spits. Na uitleenbeurten aan Norwich en Hull City is 'Dieu' dit seizoen opnieuw aan de slag bij de Oekraïense topclub.

Mbark Boussoufa (2010)

Al eerder winnaar in 2006, verovert Mbark Boussoufa in 2010 zijn tweede Gouden Schoen. Niet veel later verzilvert de Marokkaanse dribbelaar die triomf met een miljoenentransfer. Niét naar Terek Grozny, dat lang in pole-positie lag, wel naar Anzhi Makhachkala. De Russische club bood 'Bous' een netto jaarloon van zo’n drie miljoen euro. Anderlecht incasseerde acht miljoen euro.

Milan Jovanovic (2009)

Liverpool haalde Milan Jovanovic als Gouden Schoen van 2009 in de zomer van 2010 naar Anfield. De transfer werd geen onverdeeld succes. Jovanovic begon het seizoen als basisspeler, maar belandde snel op de bank. Een terugkeer naar België zat er aan te komen en kwam er ook. Echter niet naar Standard, het was aartsrivaal Anderlecht die 'Jova' binnenhaalde.

Jan Koller (2000)

Bij Lokeren werd aanvankelijk nog meewarig gelachen om de voetbalkunsten van de boomlange (2m02) Jan Koller. De Tsjechische reus schitterde nadien bij Anderlecht, wat hem in het millenniumjaar de Gouden Schoen opleverde. Een halfjaar later versierde Koller er zijn droomtransfer naar Borussia Dortmund mee. Bij de geelhemden zou hij vijf seizoenen lang mee het mooie weer maken.

Paul Okon (1995)

De eerste (en enige) Australische winnaar van de Gouden Schoen noteerden we in 1995. Paul Okon hield er een transfer naar Lazio Roma aan over. Coach Dino Zoff zag in de stijlrijke voetballer de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Roberto Di Matteo. Helaas, mede door veel blessureleed brak Okon nauwelijks potten bij Lazio.

Gilles De Bilde (1994)

Gilles De Bilde is nog altijd de enige speler die de Gouden Schoen op basis van één stemronde won, in 1994 als speler van Eendracht Aalst. Het leverde hem in de zomer van 1995 een transfer naar Anderlecht op. Paars-wit legde 80 miljoen oude Belgische franken (twee miljoen euro) op tafel voor de aanvaller.

Eric Gerets (1982)

Twee Rode Duivels trokken in de zomer van 1983 naar de Serie A: de betreurde Ludo Coeck (van Anderlecht naar Inter Milaan) en Eric Gerets. 'De Leeuw' kreeg van Roger Petit, de toenmalige sterke man bij Standard, enkele maanden na zijn Gouden Schoen zijn transfer richting AC Milan. Gerets zou regelmatig in de basis staan bij de 'rossoneri', tot de Bellemans-affaire uitbrak en hij voor een jaar geschorst werd.

Erwin Vandenbergh (1981)

We schreven 1981 toen Erwin Vandenbergh als derde speler van Lierse - na Fons Van Brandt en Lucien Olieslagers - zijn naam op het palmares van de Gouden Schoen mocht bijschrijven. Het killersinstinct van de ranke spits was ook Anderlecht niet ontgaan. Paars-wit haalde in de zomer van 1982 de portemonnee boven voor Vandenbergh, die Lierse ruim 1,5 miljoen euro opleverde.

Paul Van Himst (1974)

Ook Paul Van Himst, viervoudig laureaat van de Gouden Schoen, vinden we merkwaardig genoeg terug in dit lijstje. Zes maanden nadat hij voor het laatst de trofee won, ruilde hij immers 'zijn' Anderlecht voor buur RWDM. Van Himst had het gezien bij Anderlecht en trok op aandringen van Michel Verschueren, toentertijd manager van RWDM, naar het Edmond Machtensstadion.