Goal van het Jaar: dit pareltje leverde Ivo Rodrigues (Antwerp) de trofee op Redactie

07 februari 2018

22u02

Bron: Eigen berichtgeving 316

Meteen een heel mooi en toepasselijk moment op het Gala: Irena Strinic die de trofee van Gouden Goal aan Antwerp-aanvaller Ivo Rodrigues overhandigt. Irena was 31 jaar lang gelukkig getrouwd met Josip Weber, tot de gewezen goalgetter van Cercle Brugge en Anderlecht vorig jaar in november na een slepende ziekte het leven liet. In januari zakte Irena al af naar het Jan Breydel, nu doet ze 'Joske' ook verder leven op de Gouden Schoen. Die trofee won Weber nooit, al kroonde hij zich wel drie keer tot topschutter in België en herinnert iedereen zich nog de grap die Carl Huybrechts met hem uithaalde in de Gouden Schoen-uitzending van 1992 op de toenmalige BRT.

Rodrigues maakte zijn Goal van het Jaar eind augustus in de Oostendse Versluys Arena. De balvaardige flankspeler wist een voorzet vanop rechts héérlijk acrobatisch voorbij Silvio Proto te deviëren. Goed voor de 1-1 in een wedstrijd die de 'Great Old' met 3-4 zou winnen. Dat zou niet alleen de mooiste goal van de avond worden, maar meteen ook van het voetbaljaar 2017. Met zijn pareltje liet de 22-jarige Portugees onder andere heerlijke doelpunten van Tielemans, Hanni, Kubo, Vormer en Pozuelo achter zich.

Rodrigues wilde op het podium nog een woordje kwijt. "Ik wil jullie de aanwezigen hier bedanken, maar ook mijn ploegmaats, mijn club en onze supporters. Het is een genoegen om hier te zijn. Hopelijk zie ik jullie volgend jaar opnieuw."