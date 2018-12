Gisteren won hij de match voor Club Brugge, vandaag kan Ruud Vormer met zijn échte Gouden Schoen de feestdagen in: "Moeilijk jaar geweest” DAAR IS ZIJN ÉCHTE GOUDEN SCHOEN TTV

28 december 2018

09u06 0 Gouden Schoen Een basisplaats kreeg hij niet van Leko, toch kon Ruud Vormer (30) met een goed gevoel zijn vakantie in. Woensdag ontving hij van onze krant zijn definitieve Gouden Schoen, gisteren won hij de match voor Club Brugge. "Soms zit het niet mee, maar dan blijf je gas geven."

'Afscheid nemen in stijl' heet dat dan. Ruud Vormer, die in zijn laatste wedstrijd als Gouden Schoen met de winninggoal op Daknam een bewogen 2018 afsloot. Als invaller nota bene - Ivan Leko hield nogal verrassend vast aan de ploeg die Antwerp had afgemaakt. Vormer deed wat Dennis, Wesley, Schrijvers en Vanaken in de 70 slappe minuten daarvoor niet gelukt was en schonk Club zo de drie punten. Zijn overhoekse trap rolde traag in de verste benedenhoek, de aanvoerder was door het dolle heen. Een beetje zoals op de kletsnatte piste in Monaco, véél frustratie van zich afschuddend met wilde zegegebaren. Aan het einde van een moeilijk seizoen met hoogtes en laagtes werd Vormer gisteren bejubeld door al wat blauw-zwart was.

Hoge verwachtingen

Eén dag daarvoor was het in de loges van Jan Breydel ook al feest voor Ruud. Daar kreeg De Gouden Schoen 2017 zijn trofee definitief overhandigd. Daags voordat hij op Daknam matchwinnaar zou worden, stond hij met zijn vergulde Adidas-schoen te glunderen. "Een bekroning voor een topseizoen - eentje zoals Hans Vanaken nu meemaakt", blikte Vormer terug. "Ik ben er ontzettend trots op. Zoiets maak je maar één keer mee in je carrière... Dit jaar is moeilijk geweest, dat geef ik toe. Als Gouden Schoen moet je elke week bevestigen, hé. De mensen verwachten heel veel - en terecht. Soms zit het even niet mee, maar dan blijf je gas geven." En kijk, 36 uur later was Vormer opnieuw de grote man bij Club. "Ik denk dat de oude Ruud nu helemaal terug is." (TTV)