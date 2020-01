Geweldig moment: Iker Casillas steekt Cercle-doelman Miguel Van Damme, die tegen leukemie strijdt, hart onder de riem Redactie

15 januari 2020

Een mooie fijne verrassing op het Gala van de Gouden Schoen voor de tegen leukemie strijdende Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme. Niemand minder dan onze nationale doelman Thibaut Courtois en vooral zijn idool, de Spaanse topkeeper Iker Casillas, staken hem in een hartverwarmend filmpje een hart onder de riem met enkele mooie woorden. Van Damme was zichtbaar onder de indruk - u kunt het moment herbeleven via bovenstaande video.

Van Damme gaf ook aan dat het goed gaat met hem. “Ik ga elke week op controle en de dokters zijn toch telkens positief”, zei de keeper. “Of ik dit jaar nog zal voetballen? Hopelijk wel, maar ik denk dat ik eerder op volgend jaar zal mikken. De steunbetuiging van Casillas doet natuurlijk heel veel deugd. Ik heb thuis truitjes van hem hangen. Casillas is een voorbeeld en een inspiratiebron.”