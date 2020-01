Gerben Magnus stelt beste vraag aan Marc Degryse en mag als VIP naar de Gouden Schoen Redactie

04 januari 2020

07u00 18 Gouden Schoen Op 15 januari is het weer zover. Dan wordt de Gouden Schoen 2019 uitgereikt in Puurs. Naar aanleiding van ons jaarlijkse voetbalfeest beantwoordt onze analist Marc Degryse, winnaar van de Gouden Schoen 1991, de beste vragen die ingezonden werden door u, onze lezer. Gerben Magnus won en mag als VIP naar de Gouden Schoen.

Poll Wie moet volgens u de Gouden Schoen winnen? Dieumerci Mbokani (Antwerp)

Hans Vanaken (Club Brugge)

Ruud Vormer (Club Brugge)

Simon Mignolet (Club Brugge)

Ally Samatta (RC Genk)

Sander Berge (RC Genk)

Leandro Trossard (RC Genk, sinds de zomer bij Brighton)

Ruslan Malinovskyi (RC Genk, sinds de zomer bij Atalanta)

Jonathan David (AA Gent) Dieumerci Mbokani (Antwerp) 28%

Hans Vanaken (Club Brugge) 50%

Ruud Vormer (Club Brugge) 3%

Simon Mignolet (Club Brugge) 7%

Ally Samatta (RC Genk) 1%

Sander Berge (RC Genk) 3%

Leandro Trossard (RC Genk, sinds de zomer bij Brighton) 2%

Ruslan Malinovskyi (RC Genk, sinds de zomer bij Atalanta) 1%

Jonathan David (AA Gent) 5%

Gerben Magnus is de gelukkige winnaar van een duoticket voor het Gala van de Gouden Schoen op 15 januari in Puurs: ontvangst op de rode loper, het walking dinner, de live televisie-uitzending en de afterparty. Gerben stelde volgende vraag: “Waarom delen we een Gouden Schoen uit op het einde van het jaar en niet op het einde van het seizoen? Wat zijn hiervan de voordelen?”

Het antwoord van Degryse: “De Gouden Schoen bestaat al langer dan vijftig jaar. Sinds het begin gaat het altijd om de prestaties van januari tot december. Vergelijkbaar met de Gouden Bal, die Lionel Messi won. Er wordt gestemd over twee stemrondes die betrekking hebben op twee verschillende seizoenen. Dat vind ik goed, want anders wordt er enkel rekening gehouden met de laatste maanden. Op deze manier worden bijvoorbeeld de kampioenenmakers van RC Genk niet vergeten. Op het einde van het jaar kan je terugblikken en de balans opmaken.”