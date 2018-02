Felice Mazzu Trainer van het Jaar: de meester die Charleroi naar zijn hand zette Redactie

07 februari 2018

22u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Wie anders dan onze bondscoach Roberto Martínez om de trainer van Beste Trainer van het Jaar uit te reiken? De Spanjaard mocht Italo-Belg Felice Mazzu bijzonder blij maken. De 51-jarige coach haalde in 2017 Play-Off 1 met Charleroi en ook dit seizoen doet Mazzu het uitstekend met de Carolo’s. De Zebra’s staan tweede in de stand en speelden afgelopen weekend na een heerlijke partij voetbal nog 3-3-gelijk op het veld van Club Brugge.

Zijn uitstekend werk met Charleroi ziet Mazzu nu dus beloond met een onderscheiding als ‘Trainer van het Jaar’, nadat hij in december ook al de Trofee Raymond Goethals in ontvangst mocht nemen.

Terwijl Charleroi in elke transferperiode wel enkele sterkhouders ziet vertrekken, slaagt Mazzu er toch telkens in om een hecht, competitief elftal samen te stellen. De Carolo’s van Mazzu staan niet bekend voor het oogstrelend voetbal dat ze op de mat leggen, wel om het feit dat ze vanuit een stugge organisatie dodelijk efficiënt kunnen counteren.

De hand van meester Mazzu is duidelijk te zien in spel van de Zebra’s en dat levert ook resultaat op. In de stand laat Charleroi topclubs als Anderlecht en Standard (ver) achter zich en in de beker hadden de Carolo’s pech dat ze op een superieur Club botsten dat op volle toeren draaide. Maar met zo goed als zeker deelname een Play-Off 1 lijkt Charleroi op weg naar een mooi seizoenseinde.

"Bedankt eerst en vooral aan iedereen die gestemd heeft", nam Mazzu het woord. "Ik probeer in het Nederlands te spreken. Voor mij is het geen individuele prijs, maar wel een collectieve. Bedankt aan mijn familie, mijn kinderen. De bestuursleden van de club, bedankt aan mijn spelers en bedankt aan mijn fantastisch publiek. Bedankt aan mijn collega’s, de staff. Bedankt."

Trainer van het Jaar:

1. Felice Mazzu (Charleroi) 335

2. Ivan Leko (Sint-Truiden/Club Brugge) 218

3. René Weiler (Anderlecht) 202

4. Francky Dury (Zulte Waregem) 87

5. Yves Vanderhaeghe (KV Oostende/AA Gent) 82

6. Philippe Clement (Waasland-Beveren/RC Genk) 66

7. Laszlo Bölöni (Antwerp FC) 35

8. Michel Preud'homme (Club Brugge) 21

9. Albert Stuivenberg (RC Genk) 20

10. Hein Vanhaezebrouck (AA Gent/Anderlecht) 14

11. Jonas De Roeck (Sint-Truiden) 11

Yannick Ferrera (KV Mechelen) 11

13. Mircea Rednic (Moeskroen) 6

14. Glen De Boeck (KV Kortrijk) 1

Ricardo Sa Pinto (Standard) 1