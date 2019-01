Ex-winnaars laten in aanloop naar Gouden Schoen in hun kaarten kijken: “Trossard is een ‘ongelofelijke sjotter’, maar er zal weinig discussie zijn over Vanaken” DMM

09 januari 2019

13u22 0 Gouden Schoen De Gouden Schoen nadert met rasse schreden. Wie schrijft de 65ste editie op zijn naam? Wie kroont zich tot ‘Trainer van het Jaar’? En wie was de beste doelman? Wij stelden de meest prangende vragen aan onze raad der wijzen. Vandaag is met Julien Cools de winnaar van 1977 als eerste aan de beurt: “Ik stoor me soms aan het zwaaiwerk van Ivan Leko.”

Hij was op de top van zijn kunnen zes jaar lang één van de ‘patrons’ bij Club Brugge, bezorgde de Rode Duivels een EK-finale in 1980 en was jarenlang de drijvende kracht achter de nationale jeugdploegen. Op zijn 71ste is Julien Cools uitgegroeid tot een ‘eminence grise’ in het Belgische voetbal. De ex-kapitein van de nationale ploeg volgt het allemaal nog steeds op de voet. Een niet te negeren stem dus in het debat rond de Gouden Schoen. Al is er voor Cools maar één gedoodverfde winnaar.

“Ik denk dat er dit jaar weinig discussie over Hans Vanaken zal zijn. Ik heb hem in de twee stemrondes op één gezet. Een logische keuze. Ik zie hem geregeld zelf spelen in het stadion, hij heeft een heel constant seizoen achter de rug en doet het bijna wekelijks met een goal of assist. Het is dankzij hem en Ruud Vormer dat Club vorig jaar seizoen kampioen kon spelen. Sommigen zullen veel punten krijgen in één van de twee stemrondes, Hans zal dat doen in allebei.”

“Op de tweede plaats zet ik Leandro Trossard. Ik heb hem lange tijd als speler onder mij gehad bij de Belgische U19. Het was toen al duidelijk dat hij geen ‘gewone’ was. Volgens mij is hij de speler die het meest vooruitgang heeft geboekt in 2018. Vroeger was Leandro een speelvogel, maar nu is hij getrouwd en heeft hij kindjes. Hij kent stabiliteit en dat was nodig voor hem om te presteren. Ik vind Trossard een ongelofelijke ‘sjotter’.”

“Mijn top drie wordt tot slot vervolledigd door Ruud Vormer. Ik stem bijna altijd Belgisch, maar voor Ruud heb ik een zwak. Hij is de verpersoonlijking van Club Brugge en daarom alleen al zet ik hem bij de eerste drie. Hij scoort minder dan vorig jaar, maar zoals ik al zei: hij is samen met Vanaken degende die Club naar de titel heeft gevoetbald. Er zijn inderdaad wel nog andere kandidaten zoals Pozuelo en Carcela, maar die laatste heeft er in het nieuwe seizoen toch echt wel met zijn pet naar gegooid, hoor.”

Top drie Gouden Schoen volgens Julien Cools:

1. Hans Vanaken (Club Brugge)

2. Leandro Trossard (Racing Genk)

3. Ruud Vormer (Club Brugge)

“Clement en Brys zijn ‘gentlemen’, Leko zwaait te veel in het rond”

Over naar de ‘Trainer van het Jaar’ dan. Ook daar heeft Cools een gedoodverfde favoriet met Philippe Clement. “Philippe is in alles ‘nen trainer' geworden. Bij Club werd er in het begin wat aan hem getwijfeld, maar hij is daar goed mee omgegaan en heeft eerst bij Waasland-Beveren en nu bij Racing Genk alle twijfels weggenomen. Ik vind dat Clement trouwens met alles goed omgaat. Hij is een echte gentleman. Bij Ivan Leko - mijn nummer twee - zie ik dat minder. Hij maakt te veel gebaren, vind ik. Ik ben ervan overtuigd dat je daar als speler niets van merkt op het veld omdat je zodanig in je spel zit. Dus waarom doet hij dat? Ik vind het vaak storend.”

“Tot slot nog een woordje over Marc Brys. Ook hij is een rustig man, die toch al flink wat heeft neergezet. Niet alleen bij STVV, maar bij verschillende clubs. Hij verdient extra lof omdat dat ook nooit bij de écht topclubs in België is gebeurd.”

De top drie volgens Julien Cools:

1. Philippe Clement (Racing Genk)

2. Ivan Leko (Club Brugge)

3. Marc Brys (STVV)

Belg in het buitenland: “Eden is een natuurtalent, hij is de beste waar ik ooit mee heb gewerkt”

Verder staat ook de prijs voor ‘Best Belgische Speler in het Buitenland’ op het spel. Eden Hazard, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zijn de topfavorieten op het Gala in Puurs. “Ik kies voor Eden. Ook hem heb ik nog als ‘jong gastje’ onder mij gehad bij de nationale jeugdselecties. Hij is de beste waar ik ooit mee gewerkt heb. Een natuurtalent. Ik ben altijd van mening geweest dat een voetballer moet trainen om fysiek in orde te zijn voor een wedstrijd. Eden had dat niet nodig. Deels door zijn manier van spelen. Hij dribbelde tot de rest hun tong op hun schoenen hing. Die explosiviteit had hij gewoon. Ik heb nog steeds een foto samen met hem van jaren geleden. Ik koester die.”

‘Beste Belg in het Buitenland’ volgens Julien Cools:

1. Eden Hazard (Chelsea)

Doelman van het Jaar: “Kaminski heeft dat goed gedaan bij Kortrijk”

“Ik vind de categorie ‘Doelman van het Jaar’ een aparte keuze. Vroeger hadden we Gouden Schoenen die keeper waren, nu kan dat eigenlijk niet meer. Dat is een beetje jammer. Ook hier heb ik Belgische gekozen. Doe mij dus maar Kaminski. Hij heeft het goed gedaan bij Kortrijk. Over de hele leen. Als tweede heb ik voor Roef gestemd. En mijn derde plaats ben ik eigenlijk alweer vergeten. (lacht) Kaminski mag dus winnen!”

Top drie ‘Doelman van het Jaar’ volgens Julien Cools:

1. Thomas Kaminski (KV Kortrijk/AA Gent)

2. Davy Roef (Waasland-Beveren)