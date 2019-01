Ex-winnaars laten in aanloop naar Gouden Schoen in hun kaarten kijken: “Toch jammer dat we met zekerheid de winnaar al kennen?” GVS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen De Gouden Schoen nadert met rasse schreden. Wie schrijft de 65ste editie op zijn naam? Wie kroont zich tot ‘Trainer van het Jaar’? En wie was de beste Belg in het buitenland? Wij stelden de meest prangende vragen aan onze raad der wijzen. Vandaag laten we Erwin Vandenbergh aan het woord, winnaar in 1981. “Het is toch jammer dat we met zoveel zekerheid nu al de winnaar kunnen aanduiden?”

Op amper 22-jarige leeftijd won Erwin Vandenbergh in 1981 de Gouden Schoen. Hij troefde Juan Lozano en Eric Gerets af. Met 24 stuks in het seizoen 1980-1981 scoorde de sluipschutter van Lierse aan de lopende band en ook bij de Rode Duivels maakte de spits al naam en faam. Dé geknipte kandidaat dus om editie nummer 65 te doorlichten. Al denkt de 48-voudige international dat er weinig te doen valt aan Hans Vanaken.

Slechts één man: Vanaken

“Over een volledig jaar bekeken is er weinig concurrentie voor Vanaken”, vertelt Vandenbergh aan onze redactie. “Hij was simpelweg de beste van 2018. Ze gaan hem wellicht niet kunnen houden bij Club Brugge. Dat zegt genoeg.” Al hekelt de gewezen aanvaller vooral de armoe aan uitdagers.

“Zijn grootste concurrenten speelden slechts een half seizoen goed. Alejandro Pozuelo, Ruslan Malinovskyi en Leandro Trossard konden geen volledig jaar bekoren. Dat drietal zal wel wat punten pakken, maar Hans bedreigen zit er niet in. Het is toch jammer dat we dit met zoveel zekerheid kunnen zeggen en er geen meerdere kandidaten écht in aanmerking komen? Dat ligt puur aan de kwaliteit van ons Belgische voetbal. Er zijn geen 3, 4 of 5 verschillende toppers die aanspraak maken op de prijs. Er was dit jaar helaas slechts één man die er bovenuit stak.”

Strijd tussen twee trainers

Vandenbergh warmt zich dan maar op aan boeiende strijd tussen twee trainers uit onze vaderlandse competitie. Volgens hem bikkelen Clement en Leko immers om de titel van ‘Coach van het Jaar’. “Er is een duidelijke lijn tussen de tweede helft van vorig seizoen en de eerste helft van dit seizoen. Over het voorbije half jaar bestaat er weinig twijfel: Philippe Clement. Als je kijkt naar de periode van voor de zomer komt ook Ivan Leko in aanmerking. Hij werd kampioen met Club. Maar ik vind dat in die periode ook Clement al bijzonder nuttig werk verrichtte. Afwachten dus hoeveel punten hij in die eerste ronde weet te sprokkelen. We krijgen een spannend duel tussen deze twee heren. Een derde kandidaat is er niet.”

Wikken en wegen in het buitenland

Ook over de beste Belgische speler in het buitenland laat Vandenbergh zijn licht schijnen. “We zitten met een heleboel landgenoten die een meerwaarde zijn bij verschillende Europese topclubs. Allereerst hebben we natuurlijk Eden Hazard, die er een uitstekend jaar op heeft zitten. Kevin De Bruyne maakt uiteraard ook aanspraak op die prijs, al heeft hij pech met die recente blessure. Romelu Lukaku was eveneens belangrijk, maar zijn bankzittersstatuut helpt niet. Ook Dries Mertens komt in aanmerking. Hij maakt zijn doelpunten, al is ook hij niet zeker van een basisplek.”

“Kijk. Dít is nu eens een moeilijke keuze, en ik wou dat we diezelfde strijd en spanning ook om de Gouden Schoen hadden. Meerdere kandidaten ontleden en onze keuzes wikken en wegen, omdat het zó lastig is. (denkt lang na) Geef mij dan maar Hazard. Ja, Eden gaat die prijs pakken.”