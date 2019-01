Ex-winnaars laten in aanloop naar Gouden Schoen in hun kaarten kijken: “Hij is een stilist die Club Brugge momenteel draagt” MH

11 januari 2019

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen De Gouden Schoen nadert met rasse schreden. Wie schrijft de 65ste editie op zijn naam? Wie kroont zich tot ‘Trainer van het Jaar’? En wie was de beste doelman? Wij stelden de meest prangende vragen aan onze raad der wijzen. Vandaag is met Wilfried Van Moer een drievoudig winnaar (1966, 1969 en 1970) aan de beurt. “Als Vanaken een mindere match speelt, heeft Club een probleem.”

73 is ie intussen. Wilfried Van Moer geldt nog steeds als één van de meest succesvolle Belgische voetballers aller tijden. Het clubicoon van Standard, waarmee hij in 1969, 1970 en 1971 drie opeenvolgende landstitels veroverde, mocht de Gouden Schoen drie keer in ontvangst nemen. Daarnaast werd de 57-voudig Rode Duivel op 35-jarige leeftijd vierde op het referendum ‘Europees voetballer van het Jaar‘.

Wie volgens Van Moer de Gouden Schoen in de wacht zal slepen? “Vanaken is voor mij de gedoodverfde favoriet. Ik veronderstel dat hij de Gouden Schoen zal winnen. Hij is een stilist die Club Brugge momenteel draagt. Als hij zijn niveau haalt, wint zijn team. Indien hij een mindere match speelt, heeft Club een probleem. In mijn ogen heeft hij een streepje voor op Pozuelo.”

Clement Trainer van het Jaar?

De prijs van ‘Trainer van het Jaar’ zal Racing Genk en meerbepaald Philippe Clement toekomen, vermoedt Van Moer. “Bij Waasland-Beveren leverde hij al enorm goed werk en nu heeft hij Genk ook echt op de rails gekregen. En dat op een heel korte tijd. Zijn team speelt momenteel op een hoger niveau dan de andere ploegen in eerste klasse. Op dit ogenblik, hé.”

“De ervaring van Ochoa”

Voor de trofee van ‘Keeper van het Jaar’ verkiest hij iemand van ‘zijn’ Standard. “Dan kies ik toch voor Ochoa – met zijn ervaring. Hij is een goede lijnkeeper.” De Mexicaanse doelman hield dit seizoen al acht keer zijn netten schoon - eentje minder dan primus Sinan Bolat.

“De Bruyne bleef door blessure wat op achtergrond”

Volgt Eden Hazard straks zichzelf op als beste Belg in het buitenland? Ook daarover liet Van Moer zijn licht schijnen. “Ik denk inderdaad dat het opnieuw Hazard wordt, ja. Ook door het feit dat De Bruyne met wat blessureleed te kampen had. Daardoor is hij wat op de achtergrond gebleven. Naast Hazard kan je gewoonweg niet kijken.”