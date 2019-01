Ex-winnaars laten in aanloop naar de Gouden Schoen in hun kaarten kijken: “De drie van Genk zullen punten van elkaar afnemen en dat is in het voordeel van Vanaken” DMM

14 januari 2019

12u58 0 Gouden Schoen De Gouden Schoen nadert met rasse schreden. Wie schrijft de 65ste editie op zijn naam? Wie kroont zich tot ‘Trainer van het Jaar’? En wie was de beste doelman? Wij stelden de meest prangende vragen aan onze raad der wijzen. Vandaag is met Jan Ceulemans de winnaar van 1980, 1985 en 1986 aan de beurt. “Ik zal niemand verrassen als ik Vanaken zeg, zeker?”

Hoe dichter bij de uitreiking, hoe groter de namen die hun pronostiek voor de Gouden Schoen geven. Jan Ceulemans (61) heeft in die zin geen aankondiging nodig. Drie keer winnaar in de jaren tachtig, lange tijd de Belgische recordinternational en de meest bepalende speler in de geschiedenis van Club Brugge. ‘Caje’ ziet de Gouden Schoen ook dit jaar weer naar een speler van de club uit West-Vlaanderen gaan. “Het zou terecht zijn als Vanaken de prijs wint.”

“Het is geen verrassing dat ik Vanaken zeg, zeker? Hans was er vorig jaar naar mijn gevoel ook al dicht bij. Toen stond hij een beetje in de schaduw van de vele goals en assists van Ruud Vormer. Nu is hij op het voorplan gekomen en zijn ook z’n cijfers nog beter. Het voordeel is ook dat Vanaken als enige favoriet voor Club Brugge uitkomt. Bij Genk zijn er drie kleppers in één ploeg, die zullen punten van elkaar wegnemen.”

Vanaken verdient de Schoen op basis van zijn constante prestaties voor én na de zomer, zegt Ceulemans ook. “Ik heb het zelf ooit meegemaakt dat een speler won op basis van één stemronde. Ik was coach van Eendracht Aalst toen Gilles De Bilde op basis van een ongelofelijk half jaar de Gouden Schoen pakte. Hij stond in die ene stemronde bij iedereen op het blad. Dat kan dus altijd gebeuren, maar ik zie niet in wie Vanaken zo van de Gouden Schoen zal houden.”

“Clement of Leko? Ik heb niet echt een voorkeur”

Over de Coach van het Jaar meer twijfel bij Ceulemans. “Ik denk dat het een beetje dezelfde kant zal uitgaan als op de Trofee Raymond Goethals. Toen ging het tussen Philippe Clement en Ivan Leko, met Marc Brys als een terechte derde. Zelf heb ik niet echt een voorkeur. Het is eerder een afweging die je moet maken. Kies je voor de kampioenenmaker Leko, die ook punten heeft gepakt in de Champions League? Of kies je voor Clement, die met zijn ploeg het beste voetbal van België brengt? Het is mooi spel versus resultaten. Vergeet ook niet de Europa League waarin Genk het goed heeft gedaan. Clement heeft getoond dat hij bij een topclub thuishoort. Na een half jaar bij Waasland-Beveren naar Genk trekken en daar zo de lijn doortrekken is knap.”

“De basis van elke goeie ploeg is een sterke doelman”

“Voor de doelman van het jaar komen er een aantal in aanmerking. Nu leef ik in het Antwerpse en heb ik veel goeie dingen over Bolat gehoord en gelezen. Ik moet opletten wat ik zeg, want ik heb eigenlijk weinig van zijn wedstrijden gezien. Toch moet hij deel zijn van het succes van Antwerp. De basis van een goeie ploeg is een scorende spits en een sterke doelman. Daarom zie ik de keeper van Genk (Vukovic, red.) als een outsider. Hij treedt niet echt op de voorgrond, maar hij is naar mijn mening toch wel secuur.”

Hazard als beste in het buitenland?

Tot slot nog de beste Belgische voetballer in het buitenland. Eén topfavoriet volgens Ceulemans: Eden Hazard. “Ja, Eden heeft prijzen gepakt dit jaar. En hij heeft een goed WK gespeeld. Kevin De Bruyne is er door blessures wat uit geweest en voor Courtois was het in het begin toch wat aanpassen bij Real Madrid. Neen, volgens mij gaat die prijs naar Hazard.”