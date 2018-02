Eregast Louis van Gaal overhandigt Gouden Schoen: "Ruudje zit goed in mekaar. Als speler en als mens" Redactie

07 februari 2018

23u41 0 Gouden Schoen Neem het van ons aan: Louis van Gaal had graag langer gespeecht – zo fier was hij. «Ruud Vormer is een droom voor élke trainer. Ook voor mij», zegt de man die de Gouden Schoen gelanceerd heeft.

In 2006 maakte Ruud Vormer zijn debuut bij AZ onder uw vleugels. Wat is uw eerste herinnering aan hem?

"Ik kan er niet zomaar één opnoemen. Wel dat ik geregeld naar wedstrijden van de jeugd ging ­kijken en dacht: daar zit wel wat in. Dus liet ik hem af en toe proeven. Een keer invallen, dan een halve wedstrijd, soms zelfs een hele. Dat lag niet voor de hand. Je moet weten dat AZ in die periode een grote club was. In mijn tijd werden we twee keer tweede, één keer kampioen en één keer, tja, dertiende."

