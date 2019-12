Een tweede Gouden Schoen voor Mbokani? “Ik hoor bij de favorieten, maar denk er nog niet aan” Redactie

14 december 2019

15u13 0

14 goals in 18 competitiematchen. Zelfs op z’n 34ste blijft Dieumerci Mbokani scoren. “Het doet me plezier de beste schutter te zijn”, vertelt de goalgetter van Antwerp. “Ik zou natuurlijk nog graag enkele treffers maken dit jaar. Ik moet op deze manier blijven werken.” De Congolees is daarmee een van de favorieten voor de Gouden Schoen. Na 2012 zou hij daarmee de prijs een tweede keer winnen. “Ik sta tussen de favorieten, maar ik denk er niet aan op dit moment.”