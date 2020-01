Een prijs voor Anderlecht: Verschaeren volgt Wesley op als Belofte van het Jaar XC

15 januari 2020

22u14 18 Gouden Schoen Yari Verschaeren is op het Gala van de Gouden Schoen uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. De 18-jarige Rode Duivel haalde het voor Jonathan David en Sander Berge. Dan toch een prijs voor Anderlecht.

“Ik ben echt ongeloofblijk blij met deze prijs”, vertelde Verschaeren op het podium. “2019 was een fantastisch jaar voor mij, ik heb veel dingen bereikt. Uiteraard moet ik ook veel mensen bedanken, die ervoor gezorgd hebben dat ik hier kan staan. Ik denk aan mijn ouders, vriendin, maar ook aan de club, bestuur en spelers.”

2019 werd voor Verschaeren het jaar van de grote doorbraak. Hij debuteerde eind november 2018 in het eerste elftal van Anderlecht. Al snel groeide de aanvallende middenvelder uit tot het lichtpunt in een erg tegenvallend seizoen voor paars-wit. Verschaeren hielp Anderlecht in extremis aan een ticket voor play-off 1, waar de Brusselaars uiteindelijk naast Europees voetbal grepen.

Aan het eind van het seizoen trok Verschaeren met de Belgische beloften naar het EK U21 in Italië en San Marino, waar hij in de laatste groepswedstrijd tegen Italië een prachtige treffer scoorde. Ook bondscoach Roberto Martínez had het talent van Verschaeren opgemerkt en selecteerde hem op 30 augustus een eerste keer voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in Schotland en scoorde een maand later, in de thuiswedstrijd tegen San Marino, ook zijn eerste interlanddoelpunt.

Bij Anderlecht loopt het dit seizoen iets minder vlot voor Verschaeren. Net als de hele ploeg heeft de jonge middenvelder het moeilijk. Momenteel ligt hij in de lappenmand met een enkelblessure. Verschaeren werd daarnaast ook al op het Sportgala verkozen tot Belofte van het Jaar.

Uitslag

1. Yari Verschaeren (Anderlecht) 320

2. Jonathan David (AA Gent) 275

3. Sander Berge (RC Genk) 252

4. Krepin Diatta (Club Brugge) 251

5. Zinho Vanheusden (Standard) 250

6. Albert-Mboyo Sambi Lokonga (Anderlecht) 57

7. Victor Osimhen (Charleroi) 29

8. Moussa Djenepo (Standard) 27

9. Alexis Saelemaekers (Anderlecht) 25

10. Arnaud Bodart (Standatrd) 24

11. Loïs Openda (Club Brugge) 14

12. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 13

13. Jhon Lucumi (RC Genk) 9

Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden) 9

15. Marco Kana (Anderlecht) 7

16. Jeremy Doku (Anderlecht) 6

17. Sebastiaan Bornauw (Anderlecht) 4

Maxime Busi (Charleroi) 4

Joseph Paintsil (RC Genk) 4

Ante Palaversa (KV Oostende) 4

21. Giorgi Chakvetadze (AA Gent) 3

Dante Vanzeir (KV Mechelen) 3

23. Francis Amuzu (Anderlecht) 2

Odilon Kossounou (Club Brugge) 2

Louis Verstraete (Waasland-Beveren/AA Gent) 2

26. Jelle Bataille (KV Oostende) 1

Jonah Osabutey (Moeskroen) 1

Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem) 1

Stan Van Dessel (Sint-Truiden) 1

Aster Vranckx (KV Mechelen) 1

Erelijst

2013: Thorgan Hazard (Zulte Waregem)

2014: Youri Tielemans (RSC Anderlecht)

2015: Youri Tielemans (RSC Anderlecht)

2016: Leon Bailey (Jam/Racing Genk/Bayer Leverkusen)

2017: Henry Onyekuru (Nig/Eupen/Anderlecht)

2018: Wesley Moraes (Bra/Club Brugge)

2019: Yari Verschaeren (RSC Anderlecht)