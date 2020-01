Een Gouden Schoen komt niet alleen, Hans Vanaken vraagt en krijgt jaarabonnement op HLN.be VDVJ

16 januari 2020

“Als ik win, krijg ik dan een Plus-abonnement op HLN.be?” Hans Vanaken vroeg het grappend tijdens het laatste interview in deze krant voor zijn grote avond. En kijk, naast een tweede Gouden Schoen ging ook die andere wens in vervulling. Vanaken ontving een cheque goed voor één jaar toegang tot alle Plus-artikels op HLN.be. “Geweldig! Nu kan ik eindelijk alles lezen op jullie site in plaats van de helft”, glimlachte hij. “Nu gaan jullie dat toch elk jaar cadeau geven aan de winnaar, hé?”