Eden Hazard na verkiezing ‘Beste Belg in het buitenland’: "Ik zou voor Mertens gestemd hebben" Redactie

07 februari 2018

23u41 1 Gouden Schoen Garanties dat de trofee lang zal overleven, durft hij niet te geven. De handen van zijn drie zonen, weet u wel, speelvogels naar het beeld van de vader. Toch was Eden Hazard (27) verrast dat net hij gelauwerd werd als beste Belg in het buitenland in 2017. “Mijn eerste prijs in België en zeker niet mijn laatste”, zegt hij.

“Sorry, de sponsor roept.” ’t Was geen leugentje om bestwil dat Eden Hazard weghield van het Gala van de Gouden Schoen in Brussel. Schoensponsor Nike had hem al een tijdje vastgelegd voor een belangrijk event in Londen. Eén waar hij niet onderuit kon. Dus lokten we Hazard maar met een smoesje naar Stamford Bridge om zijn trofee van ‘Beste Belg in het buitenland’ in ontvangst te nemen – club Chelsea en Thibaut Courtois zaten mee in het complot.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN