Eden Hazard Beste Belg in het buitenland: "De eerste, maar zeker niet de laatste" Kristof Terreur

07 februari 2018

21u43

Bron: HLNinEngeland 0 Gouden Schoen Een tweede plaats in beide stemrondes volstond. Eden Hazard troefde Dries Mertens (beste in eerste helft van 2017) en Kevin De Bruyne (beste in tweede helft van 2017) af voor de trofee van ‘Beste Belg in het buitenland’. Zijn eerste trofee in eigen land. “De eerste maar zeker niet de laatste”, zei Hazard, die door sponsorverplichtingen de uitreiking niet bij kon wonen. Hazard volgt tweevoudig winnaar De Bruyne op.

“Sorry, de sponsor roept.” ‘t Was geen leugentje om bestwil dat Eden Hazard weghield van het Gala van de Gouden Schoen in Brussel. Schoensponsor Nike had hem al een tijdje vastgelegd voor een belangrijk event in Londen. Een waar hij niet onderuit kon. Dus lokten we Hazard maar met een smoesje naar Stamford Bridge om zijn trofee van ‘Beste Speler in het buitenland’ in ontvangst te nemen - club Chelsea en Thibaut Courtois zaten mee in het complot. Met gezonde tegenzin maakte hij de trip vanuit Cobham, in Zuid-Londen, naar het centrum. ‘t Was vooral omdat hij niet goed wist wat er te gebeuren stond: een meet & greet en een interview met een spelertje van eerste club Stade Braine, Antoine: hij vond het maar een vreemde opdracht. Zou hij onraad hebben geroken? Toch, Hazard is de moeilijkste niet. Eens in het stadion vervulde hij zijn plicht met een luide glimlach, een scheve opmerking en een knipoog - ster zonder streken.

Hij stelde Antoine, een beetje onder de indruk van zijn held, meteen op zijn gemak. “Mijn favoriete saus op een hamburger? Andalouse.” En vervolgens de vraag wie de trofee van beste Belg in het buitenland moest winnen. Hazard met een grijns: “Moi. Ik natuurlijk. Jij stelt een vraag en ik geef een eerlijk antwoord.” De trofee had hij wel niet verwacht. En ook niet dat een Belgische ploegmaat na een luchtig vraaggesprek de loge binnen zou wandelen met een mini-schoen en een fles Ruinart, zijn favoriete merk champagne. Hazard: “Een prijs die uiteraard zal smaken. Kraken we de fles nu al, Thibaut? Ik ben trots. Bedankt iedereen. Ook de journalisten, allemaal mijn vrienden. (Knipoog) En uiteraard mijn kameraad Thibaut... -‘t Is een hele eer dat hij, een tweevoudig winnaar, die mij mag overhandigen. ‘t Is mijn eerste prijs in België, maar zeker niet mijn laatste. Een wereldtitel. Een EK. Ik zou mijn land ook graag collectieve prijzen schenken. Als ik had mogen stemmen, had Dries Mertens wat meer punten gehad. Wat een mooi jaar heeft die niet achter de rug? Met een pak goals ook. Ik ga voor hem, omdat hij ook op een positie speelde die eigenlijk niet de zijne was. Hij was geen aanvaller. Allez, nu weten we met zijn allen wel dat hij er een is. Kevin (De Bruyne) komt al vier jaar in aanmerking met zijn prestaties - won hij de voorbije twee jaar niet?”

Beste Belg in het buitenland:

1.Eden Hazard (Chelsea) 326

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 315

3. Dries Mertens (Napoli) 270

4. Romelu Lukaku (Everton/Manchester United) 126

5. Thibaut Courtois (Chelsea) 29

6. Radja Nainggolan (AS Roma) 20

7. Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) 11

8. Marouane Fellaini (Manchester United) 10

9. Toby Alderweireld (Tottenham) 9

10. Mousa Dembélé (Tottenham) 5

11. Jan Vertonghen (Tottenham) 3

Axel Witsel (Tianjin Quanjian) 2

14. Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) 1

Dennis Praet (Sampdoria) 1